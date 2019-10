Sardegna | truffe | furti d’oggetti sacri e opere d’arte | in manette l’Arsenio Lupin sardo

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) I Carabinieri l’hanno definitoe per mesi era riuscito a sfuggire alla cattura, spostandosi per tutta l’Italia. Giuseppe Liberatore, 44 anni, originario di Alghero, volto molto conosciuto alle forze dell’ordine, è stato arrestato qualche giorno fa dai militari a Santa Maria La Palma. Una frazione a pochi chilometri di distanza dalla cittadina catalana. La scorsa mattina - accompagnato dal suo avvocato di fiducia e dai Carabinieri della stazione di Santa Maria La Palma (dove si trova ai domiciliari), Liberatore è stato nuovamente sentito dagli inquirenti che stanno risalendo ai numerosi acquirenti, soprattutto antiquari e rigattieri. L’uomo – secondo quanto accertato dalle indagini dei Carabinieri – avrebbe svaligiato ville, cimiteri e anche chiese. Rubando oltre 200 beni, tra oggetti antichi ee dipinti. Per un valore di centinaia di migliaia di ...