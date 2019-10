Reddito di cittadinanza | domande da integrare entro il 21 ottobre | chi deve farlo e come

Prende il Reddito di cittadinanza ma spaccia droga : arrestata 53enne di Prato : Percepisce il reddito di cittadinanza e abita in un alloggio popolare, ma arrotondava spacciando la droga. arrestata una donna di Prato di 53 anni droga hashish spaccio di droga Raffaello Binelli ?Url ...

Tessera del Reddito di cittadinanza per pagare al bar - la barista si rifiuta e loro l'aggrediscono : La rissa è iniziata quando la barista ha detto alla coppia di non poter accettare la Tessera del reddito di cittadinanza...

Brigatista Saraceni - Catalfo (ministra Lavoro) : “Reddito di cittadinanza? Ora un tavolo con Guardasigilli per dare risposta alla vicenda” : “Conclusa questa seduta di sindacato ispettivo, tornerò al Ministero del Lavoro per coordinare, di concerto con il Ministero della Giustizia e l’Inps, l’apposito tavolo tecnico per garantire una pronta risposta, anche normativa, per questa vicenda e per tutti quei casi analoghi che potrebbero verificarsi, sia pure nel doveroso rispetto della cornice costituzionale”. Così la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, in risposta a ...

Reddito di cittadinanza 2020 : modifiche requisiti in vista - il caso Saraceni : Reddito di cittadinanza 2020: modifiche requisiti in vista, il caso Saraceni Il caso della concessione del Reddito di cittadinanza a Federica Saraceni, ex delle Brigate Rosse e attualmente agli assistenti domiciliari, ha generato diverse polemiche, tanto da indurre il governo a ritenere più che congrua una modifica dei requisiti di accesso al beneficio a partire dal 2020. Ne ha parlato Luigi Di Maio e sulla questione si è pronunciata anche ...

Lo scandalo del Reddito di cittadinanza alla ex brigatista : Non so quale sia il modo migliore per impressionare l’opinione pubblica e lucrare sulla vicenda: “brigatista in panciolle riceve soldi dallo Stato”? Oppure, più direttamente: “Uccidi e ti sarà dato”? In un caso o nell’altro, e nei molti altri casi in cui la vicenda è rimbalzata sui giornali, prevale

La cattiva coscienza di Salvini su Reddito di cittadinanza e terrorismo : Roma. L’imbarazzo gli scolpisce il viso, a Nicola Molteni. “Dai, su, fate i bravi, non ci chiedete nulla”, sospira il colonnello leghista, già braccio destro di Matteo Salvini al Viminale, mentre dribbla i cronisti in Transatlantico. Guardandosi bene, però, dall’entrare in Aula. Perché, da lunedì, i

Reddito di cittadinanza : Milano stanzia fondi per gli esclusi. I requisiti : Reddito di cittadinanza: Milano stanzia fondi per gli esclusi. I requisiti Il Reddito di cittadinanza prevede dei requisiti di accesso che talvolta non consentono a soggetti con Reddito basso di accedere alla misura. I requisiti di accesso, definiti quando è stato introdotto il RdC, potrebbero essere rivisti dall’esecutivo in carica. Ma nel frattempo alcuni enti locali, tra cui il Comune di Milano, hanno stanziato appositi fondi per ...

Di Maio : “Brigatista non può avere Reddito di cittadinanza. Se serve presenteremo emendamento” : “Non possiamo permettere che una brigatista possa ottenere il reddito di cittadinanza“. Lo ha detto Luigi Di Maio nel corso di una diretta Facebook, dopo le polemiche sull’assegnazione del reddito di cittadinanza all’ex brigatista Federica Saraceni, condannata per l’omicidio D’Antona. “Spero di incontrare la vedova D’Antona – ha aggiunto il capo plitico del M5s – Ho sentito il ministro ...

Reddito di cittadinanza - l'ex brigatista sbrocca Vittime? Non rompetemi il c... : Il caso del Reddito di cittadinanza che finisce nelle tasche degli ex brigatisti e terroristi fa discutere ancora. E questa volta ad infiammare le polemiche è Raimondo Etro, ex brigatista che incassa l'assegno pieno di 780 euro al mese. Ai microfoni de La Zanzara su Radio24, Etro non usa giri di parole e difende il sussidio varato dal governo gialloverde e fortemente voluto dal Movimento Cinque Stelle: "Sentirmi a disagio? E’ una domanda ...

Reddito di cittadinanza - il padre di Federica Saraceni : “Mia figlia prima percepiva già il Rei. Cosa facciamo? La buttiamo in una discarica?” : “L’attacco a mia figlia parte dalla destra becera e reazionaria di cui è espressione quel giornale (La Verità, ndr). E purtroppo la sinistra si accoda, perché la destra specula sulle emozioni e sui sentimenti e la sinistra non è mai capace di una propria autonomia“. Esordisce così, ai microfoni di “Uno, nessuno, 100Milan” (Radio24) Luigi Saraceni, ex magistrato, ex parlamentare dei Ds, scrittore, avvocato e padre di ...

Reddito di cittadinanza : darlo all’ex terrorista Saraceni non è inaccettabile : Sta andando in scena una contestazione molto forte tra i banchi del parlamento italiano, con i deputati leghisti che hanno minacciato di bloccare il lavoro delle istituzioni in segno di protesta contra la legge sul Reddito di cittadinanza. Nelle scorse ore è infatti uscita la notizia che l’ex brigatista Federica Saraceni, arrestata nel 2003 e condannata a 21 anni e sei mesi di reclusione per l’omicidio del giuslavorista Massimo D’Antona, ...

Reddito cittadinanza a ex Br - Olga D’Antona a Sky tg24 : Cambiare legge : "Effettivamente i requisiti ci sono, ma continuo a dire che è una legge sbagliata. È il caso che il Parlamento e il governo, alla luce di questo evento, si rendano conto che nella legge c’è una falla e che dunque il provvedimento va cambiato e migliorato". A dirlo ai microfoni di Sky tg24 è Olga D’Antona, che torna così sulla vicenda del Reddito di cittadinanza all'ex brigatista Federica Saraceni, condannata a 21 anni e ...

Reddito cittadinanza a ex Br - vedova D’Antona : "Lasci ai veri poveri" : "Ho provato un grande senso di ingiustizia. Non sempre quello che è legale è giusto… Rinunci al Reddito di cittadinanza e lo lasci a chi ne ha davvero bisogno". Così Olga D’Antona, in un'intervista al Corriere della Sera, torna sulla vicenda del Reddito di cittadinanza a Federica Saraceni, condannata a 21 anni e mezzo di carcere per l'omicidio di suo marito, il giuslavorista Massimo D'Antona. "L'ingiustizia non la ...

Reddito di cittadinanza all'ex brigatista - l'Inps si arrende : la legge parla chiaro : L'Istituto previdenziale fa sapere che l'ex terrorista Federica Saraceni ha tutte le carte in regola per ottenere il...