Iss studia gli adolescenti | troppo sedentari | bevono alcol e giocano d' azzardo

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Francesca Bernasconi Quattro studenti su 10 hanno avuto a che fare con la dipendenza da gioco d'. E il 43% dei 15enni ha bevuto più di 5 bicchieri diici in una sola occasione Consumo die gioco d'sono fenomeni in aumento tra i giovani. A renderlo noto è la rilevazione 2018 del Sistema di Sorveglianza Hbsc Italia (Health behaviour in school-aged children, cioè Comportamenti collegati alla salute dei ragazzi in età scolare), promosso dal ministero della Salute e coordinato dall'Istituto superiore di sanità (Iss). Nel 2018, infatti, il 43% dei 15enni e il 37% delle ragazze della stessa età hanno fatto ricorso al binge drinking, cioè l'assunzione di oltre 5 bicchieri diin un'unica occasione. Nel 2014, la percentuale era rispettivamente del 38 e 30%. Rimangono alti anche i numeri di studenti che hanno avuto a che fare con il gioco d': ...