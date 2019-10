Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) “Non ficcate il naso nelle cose degli altri sino a questo punto, non siate estremi anche nella”. E quindi, “lasciate perdere comitati di discussione” e “lasciamodiche ritiene il meglio per sé”. Il giorno dopo che la legge sull’è stata incardinata al Senato e meno di una settimana dopo la sentenza della Consulta che ha aperto al suicidio assistito,è intervenuto sul sul blog personale per ribadire la sua posizione in difesa della libertà di scelta dei singoli. Del resto, a settembre 2016, erano stati gli stessi iscritti M5s a schierarsi in favore die testamento biologico con un plebiscito sulla piattaforma Rousseau. “Qualche giorno fa”, è stato l’esordio del blog di, “ero in ospedale per una visita di routine. Mi sono fatto rapire da ...

Cascavel47 : Eutanasia, Beppe Grillo: “No alla bacchettoneria, ognuno sia libero di scegliere quello che ritiene il meglio per s… -