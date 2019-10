È morta una seconda persona per l’incidente di ieri in provincia di Sondrio | in cui un

Una ragazza di 14 anni è morta nel sonno per l’esplosione dello smartphone : Nonostante le numerose raccomandazioni fatte da produttori, esperti e addetti ai lavori, sono ancora molti gli utenti che hanno la pessima abitudine di portare lo smartphone a letto, collegandolo al caricabatterie durante la notte. Se nella maggior parte dei casi non ci sono conseguenze, ci sono circostanze particolarmente sfortunate in cui questa cattiva abitudine si trasforma in tragedia. È il caso di Alua Asetkyzy Abzalbek, quattordicenne del ...

È morta Jessye Norman - una delle più grandi soprano dell'ultimo mezzo secolo : Lutto nel mondo della musica. Il soprano Jessye Norman, stella di scuola wagneriana, è morta ieri a New York all'età di 74 anni: lo ha reso noto la portavoce di famiglia,...

Almeno una persona è morta in seguito a un incendio nel campo profughi di Moria sull’isola di Lesbo - in Grecia : Domenica 29 settembre Almeno una persona è morta in seguito a un incendio in un campo profughi a Moria, sull’isola di Lesbo, in Grecia. Nel campo sono stanziate circa 12mila persone che vivono in condizioni molto precarie, in tendopoli e

Incidenti stradali : tre giovani perdono la vita a Ferrara - una morta anche a Monza : Sulle strade italiane quello di fine settembre è stato un altro fine settimana tragico: quattro giovani hanno perso la vita a causa di due diversi Incidenti stradali che sono avvenuti tra venerdì e sabato, rispettivamente nei pressi di Ferrara e in Brianza. A perdere la vita sono stati in entrambi i casi dei giovani poco più che ventenni. Soltanto un ragazzo è riuscito a salvarsi, rimanendo comunque ferito: si tratta del conducente dell'auto ...

Testimone di Geova morta dissanguata in ospedale : ha rifiutato la trasfusione. La famiglia : «Una grande - ha dato una lezione ai medici» : Una emorragia dovuta a una gastrite che si sarebbe potuta curare con semplici trasfusioni: così è morta una donna di 70 anni ricoverata nell'ospedale di Piedimonte Matese, nel...

Fotografa una donna morta in strada : vigile a processo per vilipendio di cadavere : Un agente di polizia municipale di Torino a processo con l'accusa di "vilipendio di cadavere". A denunciarlo è stata la nipote della vittima, anche lei poliziotta nel capoluogo piemontese. L'uomo scattò delle foto a una donna morta e una delle immagini venne accidentalmente inviata in una chat su Whatsapp.Continua a leggere

Torino - vigile invia la foto di una donna morta ed è accusato di vilipendio di cadavere : Si era sentita male vicino a una bancarella del mercato di via Cesare Pavese, a Torino, ed era morta poco dopo, uccisa da un malore. Per soccorrerla erano intervenute le forze dell'ordine e mentre la donna era stesa a terra, sull'asfalto, un commissario della polizia municipale le aveva scattato alcune foto con il cellulare, perché secondo lui era "quello che prevede la legge quando accadono fatti del genere". Accadde il 23 settembre 2016, nel ...

Auto contro un negozio - morta una ragazza di 26 anni : L'impatto è stato devastante e non c'è stato nulla da fare per Alina Busila. Il motore della macchina è "volato" all'interno...

Como - trovata morta nel bosco e avvolta in un sacco a pelo una donna di 48 anni. Confessa il compagno : Altro femminicidio, questa volta a Lomazzo, in provincia di Como. Una donna di 48 anni è stata ritrovata morta in un sacco a pelo nel bosco. Secondo i primi accertamenti, a uccidere la donna di origini marocchine è stato il suo compagno, connazionale di 45 anni, già fermato dalla polizia locale a Milano durante un controllo di routine. Il 45enne ha già Confessato. Agli agenti di polizia ha detto di aver ucciso la donna dopo un litigio. E stato ...

Brasile - due bambine colpite da proiettili vaganti nelle favelas : una è morta - aveva 8 anni : A quattro giorni dalla morte di Agatha Felix, la bimba di otto anni rimasta uccisa durante un'operazione di polizia in una favela di Rio de Janeiro, un'altra bambina, di 11 anni, è stata raggiunta da un proiettile vagante nella metropoli carioca. La giovanissima stava tornando da scuola a Catumbi, una baraccopoli del centro cittadino.Continua a leggere

Bergamo - ultraleggero si schianta sulla strada : morta una ragazza di 15 anni. Il padre - la gemella e un'altra sorella sono feriti gravemente : Un aereo da turismo Cessna Mooney M20k D-Eise è precipitato in fase di atterraggio questa mattina attorno alle 10,15, nei pressi della pista dell'Aeroclub di Orio al Serio, a poche...

Orio al Serio - ultraleggero precipita vicino all’aeroporto : morta una 15enne. FOTO : Sul velivolo c’era un uomo di 51 anni con le tre figlie, due gemelle di 15 anni - una delle quali ha perso la vita nello schianto - e l'altra di 18. Il padre è ricoverato in condizioni gravissime. L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ha aperto un'inchiesta