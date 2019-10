Bundled – notes | lists | writing permette di annotare qualsiasi cosa con i tag

Fonte : tuttoandroid

(Di mercoledì 2 ottobre 2019)è un’applicazione per la produttività che offre la possibilità dicome elenchi, note, pensieri e quant’altro e tenerli organizzati con dei tag personalizzabili. L’appuna formattazione avanzata degli elementi con il supporto per il Rich Text editing e include opzioni come l’anteprima e notifiche nel tray. Lo strumento mette a disposizione la modalità scura e consente l’ordinamento manuale, alfabetico crescente o decrescente oppure in base agli elementi più recenti o meno recenti, inoltre offre la possibilità di utilizzare il filtro testuale. keyboard arrow leftPreviouskeyboard arrow rightNextfullscreenFullscreen L’app include un tutorial per i nuovi utenti e con gli ultimi aggiornamenti l’elenco verrà aggiornato quando i tag vengono modificati, inoltre è stato corretto ...