Andrea Pirlo sconvolto | “Suo figlio è indagato per furto” Ma è uno scherzo de “Le Iene”

Amichevoli - Brescia ok contro il Frosinone : in gol SuperMario Balotelli - spettatore Andrea Pirlo : Buon inizio di campionato in casa Brescia, le Rondinelle hanno vinto in trasferta all’esordio contro il Cagliari, poi il ko contro il Milan ma comunque una buona prestazione. La squadra di Corini è scesa in campo per l’amichevole contro il Frosinone, successo per 2-0 contro la squadra di Alessandro Nesta nel match disputato questo pomeriggio a Ospitaletto, spettatore d’eccezione l’ex centrocampista Andrea Pirlo. Il ...