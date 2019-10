Vaticano | acquisiti documenti e apparati elettronici

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 1 ottobre 2019) Giuseppe Aloisi, acquisizioni giudiziarie diednel corso di oggi. Tutto parte da denunce presentate dallo Ior Arriva una novità dal: nel corso della giornata odierna, nello specifico durante la mattinata, è stata effettutata un'operazione tesa all'acquisizione di "" e di "", che erano siti presso la prima sezione della Segreteria di Stato, il dicastero che viene chiamato "ministero degli Esteri" e il cui titolare è attualmente il cardinale Pietro Parolin, e presso l' Autorità di Informazione Finanziaria dello Stato. Tra coloro che ne hanno dato notizia, c'è anche l'Agi, che ha specificato la tipologia del materiale acquisito,edappunto, dopo che la giustizia ha disposto in tal senso. Il tutto, come sempre accade in queste circostanze, infatti, passa dal via libera ...