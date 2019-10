Lazio | Caicedo rinnova fino al 2022 | le cifre dell’operazione

Lazio - ufficiale : Caicedo rinnova fino al 2022! : ufficiale, la Lazio e Caicedo ancora insieme per altri tre anni: l’attaccante biancoceleste ha rinnovato fino al 2022. Lo ha annunciato lo stesso club attraverso un tweet. L’ecuadoregno, arrivato nel 2017 dall’Espanyol, ha sin qui segnato 16 gol in 76 gare ufficiali con la maglia biancoceleste. | #Caicedo2022#FeliPanther ha rinnovo il contratto con il club fino al 2022! pic.twitter.com/OMVMrzQRCr — S.S.Lazio ...

Lazio-Genoa 3-0 diretta : Caicedo confeziona il tris biancoceleste : L'anno scorso fu un sonoro 4-1 per la Lazio, grazie alle reti di Felipe Caicedo e Immobile in apertura, poi Piatek per i rossoblù, Milinkovic-Savic e di nuovo Immobile a fissare il finale...

LIVE Inter-Lazio 1-0 - Serie A in DIRETTA : Immobile in campo al posto di Caicedo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI NAPOLI-CAGLIARI (ORE 21.00) 60′ Doppio miracolo di Strakosha che mura Barella dentro l’area di rigore e poi sulla respinta vola a deviare sul tiro a botta sicura di Politano. 58′ Sensi si posiziona dietro Lukaku e Politano in un 3-4-1-2. 57′ Esce Vecino ed entra Sensi per l’Inter. 55′ Non una grande partita di Vecino ...

Europa League - Cluj-Lazio probabili formazioni : Caicedo-Correa in attacco : CLUJ LAZIO probabili formazioni- Dopo il passo falso contro la SPAL nell’ultima sfida di campionato, la Lazio è pronta a recitare una parte da protagonista in Europa League. Simone Inzaghi ha voglia di confermarsi anche a livello europeo, e proverà a spingere i biancocelesti verso traguardi prestigiosi. Il tecnico capitolino si affiderà al solito 3-5-2. […] L'articolo Europa League, Cluj-Lazio probabili formazioni: Caicedo-Correa in ...

Cluj-Lazio 0-0 La Diretta In avanti confermati Caicedo-Correa : La Lazio comincia questa sera la sua avventura in Europa League con la trasferta sul campo del Cluj. Oltre ai romani, nel Gruppo E sono inseriti anche Rennes e Celtic: sulla carta, la qualificazione...

Probabili formazioni Cluj-Lazio - in campo Caicedo : le scelte dei due allenatori : Probabili formazioni Cluj-Lazio – Si gioca la prima giornata valida per la fase a gironi di Europa League, un turno molto importante ed in grado di dare indicazioni per il proseguo della competizione. Oltre alla Roma, in campo un”altra squadra italiana, si tratta della Lazio, chiamata ad essere protagonista nelle prossime partite. La squadra di Simone Inzaghi è reduce da una brutta partita in campionato, pesante ko contro la ...

Spal-Lazio 0-0 La Diretta Caicedo colpisce il palo : Non si pareggia quasi mai tra SPAL e Lazio quando si gioca a Ferrara: solo 2 volte in 15 precedenti; per il resto, ben 9 vittorie dei padroni di casa e solo 4 degli ospiti, l'ultima delle quali...

Spal-Lazio 0-0 La Diretta Caicedo vicino Immobile in difesa c'è Patric : Non si pareggia quasi mai tra SPAL e Lazio quando si gioca a Ferrara: solo 2 volte in 15 precedenti; per il resto, ben 9 vittorie dei padroni di casa e solo 4 degli ospiti, l'ultima delle quali...