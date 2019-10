Lady Diana | Il ritratto di Carlo con William e Harry che le devastò il cuore

Harry sfida le mine antiuomo come Lady Diana e commuove il mondo : Harry, in Africa con Meghan Markle e Archie, ha compiuto lo stesso gesto di sua madre Diana attraversando un campo minato. Protetto da un giubbotto e il casco, ha rischiato la vita camminando in un campo minato parzialmente sgomberato in Angola. Esattamente come fece la Principessa del Galles nel 1997 nello stesso Paese, per sensibilizzare il mondo contro le armi. Harry è entrato in una zona vicina a Dirico che era una base delle forze ...

Harry in Angola sulle orme di Lady Diana - tra impegno e commozione : Harry in Angola, sulle tracce di Lady DianaHarry in Angola, sulle tracce di Lady DianaHarry in Angola, sulle tracce di Lady DianaHarry in Angola, sulle tracce di Lady DianaAi confronti fantastici (e ormai decisamente noiosi) tra Meghan Markle e Lady Diana rispondono i fatti del royal tour in Africa dei duchi di Sussex: a ripercorrere le orme della principessa del Galles è il figlio Harry, in modo esplicito, senza bisogno di ipotizzare ...

Meghan Markle : il gesto della moglie di Harry che ricorda Lady Diana : Meghan Markle: il gesto della moglie del Principe Harry che ricorda la compianta Lady Diana Da quando ha sposato il Principe Harry, Meghan Markle sembra emulare spesso Lady Diana. Di frequente, infatti, la Duchessa di Sussex è solita indossare gioielli che appartenevano alla compianta Principessa o a commettere azioni e gesti che ricordano lei. L’ultimo? […] L'articolo Meghan Markle: il gesto della moglie di Harry che ricorda Lady ...

Lady Diana - che portava di nascosto i suoi figli da McDonald’s per regalargli la normalità : Lady Diana al mareLady Diana al mareLady Diana al mareLady Diana al mareLady Diana al mareLady Diana al mareLady Diana al mareLady Diana al mareLady Diana al mareLady Diana al mareDiana Spencer ha sempre avuto un obiettivo: rendere la vita dei suoi figli – William e Harry – il più normale possibile. La sua, d’altronde, non lo era mai stata: il matrimonio ad appena vent’anni col principe Carlo, dopo averlo visto solo una ...

Lady Diana è connessa con la creazione del mondo : ecco perchè gli Egizi sarebbero “responsabili” della sua morte : “L’ascesa al trono di Carlo III, principe del Galles, provocherà tragedia e devastazione di sangue. Un carro tre volte veloce provocherà a lui (Carlo III) un lutto, un frutto rosso come carne, prima di un volo d’aria e di una crudele parca della morte” Questa è l’ottava centuria, reinterpretata da Renuccio Boscolo di recente ad Adnkronos, del medico/mago Nostradamus, di natali francesi. Carlo III corrisponde al ...

Lady Diana : i segreti sul giorno del suo Royal Wedding : Il vestito da sposa di Diana si sporcòDiana aveva perso tantissimo peso prima del matrimonioCarlo nsi dimenticò di baciare la sposa all'altareCarlo pianse tutta la notte prima delle nozzeDiana aveva due bouquetDiana ha rotto una tradizione millenaria il giorno delle nozze Messaggi nascostiCamilla è stata invitata al matrimonio (e c'era)Il matrimonio di Lady Diana con il Principe Carlo, dopo quasi quarant’anni, continua a essere un monito ...

Lady Diana - “uccellino d’oro in gabbia” - conobbe la morte ancora prima di morire : ecco come aiutò i malati di AIDS e Lebbra : “Volevo mostrare con una semplice azione che non vengono respinti” Queste le parole della principessa triste, Lady Diana Spencer, nel 1996. quando visitò cliniche in Indonesia, India, Zimbaue e Nigeria, divenendo madrina della Leprosy Mission (nata per fornire assistenza ai malati di Lebbra). Lady Diana Spencer, Duchessa di Cornovaglia prima di Camilla Parker Bowles, è stata la moglie del Principe Carlo dal 29 luglio 1981 fino al ...

Il principe William e la foto con Lady Diana - : Francesca Rossi Il principe William posta su Instagram una foto del 1988 in cui celebra con Lady Diana e il principe Harry il “999 Day”, la festa dedicata alle forze di sicurezza e di primo soccorso inglesi Lady Diana è sempre nei pensieri dei suoi figli, i quali spesso ne omaggiano spesso il ricordo con parole affettuose e foto prese dagli archivi privati. Stavolta, come riporta Vanity Fair, è il principe William a tornare indietro ...

Omaggio al look capelli di Lady Diana alla sfilata di Tory Burch : capelli e trucco: il meglio dalle fashion week di New York e Londracapelli e trucco: il meglio dalle fashion week di New York e Londracapelli e trucco: il meglio dalle fashion week di New York e Londracapelli e trucco: il meglio dalle fashion week di New York e Londracapelli e trucco: il meglio dalle fashion week di New York e Londracapelli e trucco: il meglio dalle fashion week di New York e Londracapelli e trucco: il meglio dalle fashion week ...

“L’ultimo sfregio”. Lady Diana - viene fuori solo ora. Camilla nel centro del mirino : Una folla immensa salutò Lady Diana la mattina del 6 settembre 1997. Fu uno degli eventi più seguiti nella storia della televisione britannica (32.100.000 gli spettatori), ma più in generale nel mondo (parliamo di 2.500.000.000 persone incollate agli schermi per salutare la principessa triste). Da Kensington Palace la bara di Lady Diana Spencer venne trasportata sopra un fusto di cannone verso l’abbazia di Westminster, dove si svolse la ...

Lady Diana - il gesto di Camilla ai funerali (la Regina si infuriò) : Il giorno dei funerali di Lady Diana, Camilla fece un gesto che causò la furia della Regina Elisabetta. A svelarlo Penny Junor, biografa della Famiglia Reale che ha scritto un libro dedicato proprio a Diana Spencer e intitolato The Duchess: The Untold Story. Fra le pagine del volume viene ripercorsa la storia di Lady D sino alla sua tragica morte, avvenuta nell’agosto del 1997. Un capitolo è dedicato a Carlo e al modo in cui decise di ...

Primo giorno di scuola per Charlotte e George nel ricordo di Lady Diana : Sorrisi timidi e gesti impacciati per i principi George e Charlotte nel loro Primo giorno di scuola, e gli inglesi ricordano quello del loro papà che fu accompagnato da Lady Diana... Primo giorno di scuola per i principi George e Charlotte, che come tutti i bambini nel loro Primo giorno di scuola si sono messi in posa per la foto di rito. Charlotte lo ha fatto prendendo a braccetto il fratello George sugli scalini di Kensington Palace, prima di ...

L'ultima telefonata di Lady Diana a William e Harry : Il documentario di La5 che ricorda Lady Diana a 22 anni dalla morte, riporta un particolare doloroso, riguardante l’ultima telefonata della principessa ai figli William e Harry: una chiamata troppo breve e sbrigativa che per i giovani duchi è diventata un rimpianto impossibile da cancellare.\\ Sono passati 22 anni dalla morte di Lady Diana, ma il tempo non ha oscurato il mito della “principessa triste”, né è riuscito ad alterare la ...

Il rituale con cui William e Harry ricordano ogni anno Lady Diana nel giorno della sua morte : Anche il 31 agosto 2019 William e Harry hanno rispettato la tradizione di stare assieme per ricordare la madre, scomparsa nel 1996. A rivelarlo è una fonte vicina ai reali a Us Weekly, che ha descritto la giornata tipo che i due non mancano mai di trascorrere nel giorno in cui danno spazio unicamente al ricordo di Lady D.Continua a leggere