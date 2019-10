Finlandia | 1 morto e 9 feriti in una sparatoria L’aggressore armato di spada è stato

Finlandia - attacco con spada in un centro commerciale : almeno un morto e 10 feriti : Scene da horror in un centro commerciale in Finlandia. Un uomo, armato di spada, ha attaccato gli studenti di una scuola che si trova all'interno di uno shopping center della città di...

Attacco a colpi di spada in una scuola di Kuopio - Finlandia. Un morto e 9 feriti : Un morto e 9 feriti. È questo il bilancio dell’Attacco compiuto a Kuopio, in Finlandia, in un istituto scolastico, all’interno di un centro commerciale. Una persona è stata arrestata. Secondo alcuni testimoni, l’aggressore era armato con una spada: avrebbe estratto l’arma da una borsa prima di iniziare a colpire le sue vittime. A sua volta sarebbe rimasto ferito.Secondo le informazioni fornite dalla ...

