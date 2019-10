E’ morta soprano Jessye Norman | aveva 74 anni

Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 1 ottobre 2019) La cantante lirica statunitense, acclamatointerprete di un vastissimo repertorio liederistico e operistico, tra le più celebrate del XX secolo, èieri all'ospedale Mount Sinai St. Luke's di New York per le complicazioni legate ad una lesione al midollo spinale risalente al 2015.74. L'annuncio della scomparsa è stato dato da un portavoce della famiglia, la pubblicista Gwendolyn Quinn, che ha precisato che il decesso è stato causato da uno shock settico con conseguente insufficienza multi-organo.ha vinto quattro Grammy Award, la National Medal of Arts, il Kennedy Center Honor e nel 2015 ha ricevuto il Premio Wolf per le arti.Laha trionfato in tutto il mondo come eccellente interprete di Mozart, Mahler, Wagner, Verdi e Strauss. Il colore scuro della sua voce e l'estensione vocale didrammatico, ...

