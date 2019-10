“È lui?” Samuele Bersani compie 49 anni ed è irriconoscibile | ecco come è diventato

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 1 ottobre 2019)49. Il cantautore nasce il primo ottobre 1970 a Cattolica, in provincia di Rimini, e viene notato a 21da Lucio Dalla che lo fa esibire in apertura dei suoi concerti del Cambio Tour. La notorietà arriva con Chicco e Spillo, una delle hit dell’estate ‘92. Uno dei suoi brani più noti è, però, Giudizi Universali, che riscuote un grande successo di pubblico e di critica. Nel 2000 vince la prima Targa Tenco, uno dei premi per la musica d’autore più ambiti, con l’album L’oroscopo speciale, decretatomigliore dell’anno 2000. Ne vincerà altri due, quattropiù tardi, una per l’album Caramella smog e l’altra per la canzone Cattiva. Nel 2012 si presenta per la seconda volta al Festival di Sanremo con Un pallone, brano che vince il Premio della critica “Mia Martini”. L’anno successivo esce En e Xanax. Nel 2016, per celebrare i 25di carriera, ...

