Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 30 settembre 2019) Sulla, Sebastianoscrive delproprio nel momento in cui lasembra rialzarsi dopo il crollo del Ponte Morandi. Entrambe le squadresono in crisi. Hanno totalizzato, in due, otto punti in sei giornate. Il Genoa è terzultimo (suoi 5 punti), la Samp è in fondo alla classifica con 3 punti, in compagniaSpal. Eppure, in estate, le premesse sembravano buone. Il Genoa aveva acquistato Schone dall’Ajaxla Samp applaudiva l’arrivo di Di Francesco, garanzia di gioco e di risultati. I presidenti di entrambi i club, Enrico Preziosi e Massimo Ferrero, condividono lo stesso destino. Quando vanno a, a causa delle contestazioni e delle minacce, sono costretti a farsi scortare dalla Digos. Entrambi pensano di cambiare allenatore. “La solita storia: non si possono mandare via tanti giocatori che pure lo ...

napolista : Vernazza (Gazzetta): il declino della #Genova calcistica mentre la città rinasce - ilNapolista - PliniusGino : @MisterAlex1990 @FabRavezzani @Gazzetta_it Io sinceramente la reputo una frase razzista. Se fossi al Direttore dell… - Youzaofthecloud : Aspetto il 6 di #Vernazza a De Vrij. @Gazzetta_it #InterLazio #Amala -