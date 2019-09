Monterotondo | arrestato 30enne per coltivazione piante marijuana

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 30 settembre 2019) Roma – I Carabinieri della Sezione Radiomobile dihanno, in flagranza di reato, un romeno di 30 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I Carabinieri, impegnati in servizi di controllo e di contrasto allo spaccio, hanno perquisito l’abitazione dell’uomo, ritrovando cinquedi cannabis indica, alte tra i 140 e i 180 centimetri, e diverse dosi di cocaina, hashish enascoste all’interno del bagno. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Tivoli, l’uomo è ora sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito per direttissima. A Fiano Romano, invece, i Carabinieri della Stazione Locale hanno eseguito un ordine di custodia cautelare agli arresti domiciliari verso un uomo di 29 anni, del posto, già sottoposto all’obbligo di presentazione in caserma. L'articolo, ...

