Manovra : Anci Veneto - il governo non tocchi le risorse dei Comuni : Venezia, 30 set. (AdnKronos) – ‘La preoccupazione del presidente Decaro su possibili tagli ai Comuni per far quadrare la Manovra è una preoccupazione che condividiamo anche a livello territoriale qui in Veneto. La riduzione trasferimenti metterebbe in enorme difficoltà le amministrazioni comunali, che già hanno poche risorse a disposizione e fanno fatica a chiudere i bilAnci. Per questo il nostro no a questa ipotesi deve ...

Manovra - cosa ci sarà in legge di Bilancio : come il governo vuole trovare più di 30 miliardi : Il Consiglio dei ministri dovrà varare nel tardo pomeriggio la Nota di aggiornamento al Def, il primo passo in vista della legge di Bilancio. Intanto va fissato il deficit, che potrebbe essere al 2,2%, senza scontri con l'Ue. Poi si andrà avanti con le misure da inserire nella Manovra e con gli strumenti da utilizzare per reperire le risorse necessarie e trovare più di 30 miliardi di euro.Continua a leggere

Legge di bilancio - Casellati : non comprimere i tempi di dibattito sulla Manovra : Casellati:non comprimere i tempi di dibattito sulla manovra.Legge di bilancio, difesa dell'ambiente, le sfide da affrontare alla ripresa dei lavori

Manovra economica - è il momento di sbilanciarsi : Ad ore (teoricamente entro il 27, ma slitterà) il governo dovrà far conoscere la Nota di aggiornamento al DEF (NADEF). C’è attesa da questo primo documento economico del nuovo governo: sono in corso di elaborazione la misura per la sterilizzazione (parziale o totale) delle clausole di salvaguardia (l’aumento dell’Iva), il taglio del cuneo fiscale e qualche aumento degli stanziamenti per l’istruzione e ...

Manovra - Q100 e rdc sono confermati - Gualtieri : 'Fondamentali per rilanciare occupazione' : Il meccanismo della Quota 100 e il reddito di cittadinanza sono stati confermati per tutto il triennio. È quanto emerso dall'incontro tenutosi ieri fra il ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri e le tre sigle confederali per discutere i temi fondamentali che dovranno essere ripresi con la nuova Legge di Stabilità 2020. "L'orizzonte del Governo triennale è fondamentale per rilanciare la crescita e l'occupazione", ha spiegato il ...