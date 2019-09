La storia delle accuse a Joe Biden sull’Ucraina | dall’inizio

Scissioni a sinistra : quella di Renzi è solo l’ultimo capitolo. Da Cossutta a Mussi - da Vendola a Cento - breve storia delle divisioni : Scissioni a sinistra, una storia che si ripete. La fuoriuscita di Matteo Renzi dal Partito Democratico non è un unicum nella storia del centrosinistra italiano. Anzi. Con la storica svolta della Bolognina di Achille Occhetto nel 1989, il Partito comunista italiano cambia pelle e nome e diventa Pds al Congresso del 1991: Armando Cossutta non ci sta e fonda il Partito della Rifondazione comunista. Passano quattro anni e nel marzo 1995, ...

Federica Pellegrini : "Gli uomini hanno paura dell'emancipazione delle donne. Il cugino di Magnini? Nessuna storia" : La divina, l’immortale, l’invincibile. Gli aggettivi si sprecano per descrivere il talento sportivo di Federica Pellegrini, che quest’anno ha segnato un nuovo record, aggiudicandosi, per la quarta volta la medaglia d’oro ai Mondiali di nuoto, nei 200 stile libero. Uno stile, all’insegna della libertà, che l’accompagna nella vita di tutti i giorni. Lo racconta in un’intervista al ...

L'ultimo schiaffo alla storia di Napoli : il degrado totale delle torri aragonesi : La storia di Napoli ancora svilita, schiaffeggiata, derisa e umiliata. Mentre si spendevano milioni di euro per restaurare Porta Capuana e le sue torri di epoca aragonese, a poche decine di metri...

Difesa dei campionati e meno peso alla storia : la proposta delle Leghe per le Coppe : L’European Leagues, l’Associazione delle Leghe europee che rappresenta più di 950 club in 29 paesi in tutta Europa, ha presentato oggi i propri principi per contribuire alla riforma e al miglioramento delle competizioni europee per club a partire dal 2024. Sono stati identificati 3 punti chiave per il futuro delle Coppe europee per club: Proteggere […] L'articolo Difesa dei campionati e meno peso alla storia: la proposta delle Leghe ...

Un lungo video gameplay di Gears 5 si focalizza su una delle missioni della storia : Mentre Gears 5 si avvicina alla sua uscita, l'hype che circonda lo shooter continua a crescere. Con scontri ispirati a BioShock:Infinite e il design open world ispirato a God of War, questo titolo sembra l'evoluzione di cui Gears of War ha avuto bisogno per anni. Per rendere ancora più avvincente il gioco, Microsoft ha ora pubblicato una porzione abbondante di gameplay tratto dalla campagna.Il video mostra una missione dell'Atto 2 del gioco, ...

Sub scomparsi a Isola delle Femmine - la storia del relitto Loreto affondato durante la Seconda guerra mondiale : Il mercantile venne colpito da un sottomarino inglese nell'ottobre del 1942: a bordo soprattutto progionieri indiani dell'esercito britannico catturati in Libia, di cui si impose il sacrificio per nascondere l'attività di controllo delle comunicazioni tedesche attraverso Ultra....

Il degrado delle fontane di Napoli - ecco come muore un pezzo di storia : La storia negata, calpestata, ridotta in polvere, riposta in depositi ammuffiti o ricoperta di graffiti e rifiuti. È il triste destino delle fontane monumentali napoletane, un immenso...

Terremoto Centro Italia : AIGAE al fianco delle popolazioni colpite - eventi nei territori ricchi di cultura e storia : “Le Guide Ambientali Escursionistiche dell’AIGAE ancora una volta saranno, come sempre hanno fatto, al fianco delle popolazioni dell’Italia Centrale colpita nel 2016 dal Terremoto. Ed ecco che con l’avvicinarsi degli anniversari si moltiplicano gli eventi nelle Marche ed in Umbria, territori che come tutti quelli dell’Italia dell’Appennino, hanno ricchezza di tradizioni, cultura e storia”: lo ha annunciato oggi, Davide Galli, Presidente ...

Credevano di essere 3 gemelle identiche finché un test del DNA ha svelato un’inquietante verità : la storia delle sorelle Dahm [FOTO] : Nate nel 1977, queste 3 gemelle alte, bionde e dagli occhi blu si chiamano Nicole, Erica e Jaclyn Dahm. Queste 3 sorelle hanno scioccato gli abitanti di una piccola città del Minnesota meridionale grazie alla loro identica somiglianza. Le persone volevano sapere tutto su di loro. Le 3 sono diventate molto famose ma un giorno del marzo 2017 ha cambiato per sempre tutto quello che pensavano di sapere. Le gemelle Dahm sono nate il 12 dicembre 1977 ...

Il Paradiso delle signore - Farnesi : 'La storia tra Adelaide e Umberto sarebbe scontata' : Prosegue l'attesa del pubblico per il ritorno della soap opera 'Il Paradiso delle signore', giunta alla quarta stagione e capace di attirare l'attenzione di milioni di telespettatori. Dal mese di agosto hanno avuto inizio le riprese del prodotto televisivo che vede dei cambiamenti ma ci sono delle certezze legate al cast. Ne sono esempi Roberto Farnesi, Vanessa Gravina e Alessandro Tersigni che rimangono per ricoprire i ruoli delle precedenti ...

Grey’s Anatomy e Station 19 unite da una storia d’amore nei crossover delle prossime stagioni : Non solo Grey's Anatomy e Station 19 avranno diversi crossover nel corso delle rispettive prossime stagioni su ABC, ma ci sarà anche una storia d'amore tra due personaggi delle serie ShondaLand. Entrambe guidate dalla showrunner Krista Vernoff, Grey's Anatomy e il suo spin-off saranno sempre più incrociate nella sedicesima stagione del medical drama e nella terza della serie sui pompieri di Seattle. Ad annunciarlo è stata la presidente ...