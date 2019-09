Il Milan crolla tra i fischi a San Siro | la Fiorentina passa 3-1

Ieri sera a Milano è crollata parte del soffitto di un cinema - ci sono due feriti : Ieri sera a Milano è crollata parte del soffitto di un cinema, ci sono due feriti. Il cinema si trova in via Ludovico Ariosto, nel centro della città, ed è gestito dal gruppo Anteo. Il crollo è avvenuto intorno alle

Il Milan crolla : terzo ko di fila - la Fiorentina mette nei guai Giampaolo : Sconfitta pesante per il Milan, che crolla in casa contro la Fiorentina nel posticipo domenicale della sesta giornata. A San Siro finisce 3-1 per la squadra di Montella, che sblocca al 14' con Pulgar (rigore) e raddoppia al 66' grazie a Castrovilli. Donnarumma respinge un rigore a Chiesa (70'), poi Ribery cala il tris al 78'. L'unico squillo rossonero porta la firma di Leao (80'). Milan in 10 dal 55' per il rosso a Musacchio.

Milano - crolla il controsoffitto del cinema Ariosto - due feriti : Due feriti lievi e tanto spavento, quando domenica sera è crollata una parte del controsoffitto di una sala del cinema Ariosto, nel centro di Milano. Sul posto sono arrivati polizia e vigili del fuoco, oltre a due ambulanze e un'automedica per soccorrere i feriti. I feriti L'Ariosto è un piccolo e storico cinema della città, situato vicino a Parco Sempione, noto per le proiezioni di film d'autore e documentari. I feriti, che hanno riportato un ...