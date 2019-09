Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 30 settembre 2019) “in”. Questa la dichiarazione di Antonio, sindaco di Bari e presidente Anci, sul possibileo dei finanziamenti aiper evitare l’aumento dell’Iva. “L’aumento dell’Iva è senza dubbio un rischio da scongiurare - sottolinea-, un imperativo per un Paese che ha bisogno di rimettersi in piedi, di tornare a correre senza lasciare indietro nessuno. Ma sicuramente questo rischio non si scongiura usando iitaliani come dei bancomat. È stato fatto già troppe volte negli anni e i bilanci degli enti locali ne portano ancora indelebili i segni”. “Questa volta no. I sindaci sonoin”, conclude infine il presidente Anci.Sul tema arriva la replica del segretario del Pd Nicola Zingaretti che su Facebook sottolinea che ...

Dome689 : RT @HuffPostItalia: I Comuni sentono puzza di tagli. Decaro: 'Pronti a scendere in piazza' - HuffPostItalia : I Comuni sentono puzza di tagli. Decaro: 'Pronti a scendere in piazza' - shouldosomethin : RT @soooantisocial: Non c'è dubbio sul fatto che i comuni assorbenti inquinino, ma di certo un uomo che ne aumenta l'Iva non è normale, per… -