Draghi | Governi spendano di più | serve Unione più forte

Draghi : governi prudenti se indebitati : 16.51 Il rallentamento della crescita dell' area euro è "superiore a quanto avessimo previsto in precedenza". Così il presidente della Bce, Draghi, nella sua ultima audizione all'Europarlamento. I recenti indicatori economici come gli ordini per l'esportazione del manifatturiero "non mostrano segni convincenti di ripresa" per il futuro. E i rischi, ammonisce, restano orientati "al ribasso".Quindi invita i governi con "spazio nei bilanci" ad ...