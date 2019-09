**Def : Conte - in Ue sensibilità per manovre espansive** : Roma, 30 set. (AdnKronos) – “Possiamo anche dire che dalle interlocuzioni che abbiamo avuto fin qui con le istituzioni europee c’è una sensibilità verso una fiscal stance espansiva, c’è comunque consapevolezza, a livello europeo, della necessità di consentire l’utilizzo dello spazio fiscale e quindi anche manovre un po’ più espansive rispetto al passato”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in ...

**Def : Conte - salario minimo in programma governo** : Roma, 30 set. (AdnKronos) – "Il salario minimo è nel programma di governo, collegato a un contratto di riferimento e al problema della rappresentanza sindacale e all'efficienza erga omnes dei contratti di lavoro collettivi". Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

**Def : Conte - taglio cuneo fiscale già dall'anno prossimo** : Roma, 30 set. (AdnKronos) – "Iniziamo già dall'anno prossimo a ridurre il cuneo fiscale". Lo dice il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

**Def : Conte chiede soluzioni - da Di Maio software anti-frodi per recuperare 5-7 mld** (2) : (AdnKronos) – Ok a uno stop a 360 gradi, ma il presidente del Consiglio ha chiesto ai suoi di fornire risposte concrete, perché se i soldi per non far scattare le clausole di salvaguardia sono stati trovati, c’è bisogno di uno sforzo in più per individuare le risorse necessarie a realizzare le prime misure targate Conte bis.Pronta la risposta del M5S, con Di Maio che sul tavolo è pronto a calare l’asso di un software che ...

**Def : Conte chiede soluzioni - da Di Maio software anti-frodi per recuperare 5-7 mld** : Roma, 30 set. (AdnKronos) – Un software anti-frode che consenta di recuperare dai 5 ai 7 miliardi di euro, risorse vive da mettere sul piatto del taglio al cuneo fiscale e del salario minimo -solo per citare alcuni obiettivi del governo giallorosso- per una manovra che non si limiti a sterilizzare le clausole Iva -la tagliola da 23 miliardi- ma realizzi anche le prime misure per spingere sul motore della crescita. A quanto apprende ...