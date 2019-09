Live Non è la d' Urso | Giorgio Tambellini | Ho tradito Francesca de Andrè con un

Fonte : blogo

(Di domenica 29 settembre 2019) Scontro a tutto spiano trae Biagio d'Anelli a proposito del tradimento diai danni dide. Biagio è stato accusato dalla figlia del cantante Cristiano una settimana fa a Domenicaaffermando che lui e sua sorella Fabrizia avrebbero architettato un vero e proprio piano per farle credere chel'aveva tradita mentre invece non era così (anche segià durante il Grande Fratello ha confermato il tradimento)., presente in studio anon è la d'mentre la sua ragazza è stata portata all'ospedale in seguito ad un collasso accusato pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione, ha così avuto un faccia a faccia con d'Anelli per chiarire la questione e magari mettere un punto, ma il confronto in lite: "Ci sono tre paparazzi che ti hanno seguito, ti hanno visto. Sanno cosa hai fatto. Devi fare l’uomo, devi dirlo ...

matteosalvinimi : Felice di aver partecipato poco fa a Milano all’iniziativa degli amici dell’Ente Nazionale Sordi. Non vi lasceremo… - trash_italiano : Live – #noneladurso, Francesca De André collassa prima della messa in onda e viene portata via in ambulanza - makkox : @Pennacchiiiii @YouTube il poiana non deve piacere. il poiana è la satira, non il monologo di pennacchi. era il mon… -