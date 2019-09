Cuore | posizione | colore peso e battiti

Fonte : gqitalia

(Di domenica 29 settembre 2019) Dove batte il? Quante volte al giorno? E di che coloro è? In pochi sanno rispondere correttamente a queste domande. Dottori.it, sito e applicazione leader in Italia per la prenotazione di visite mediche specialistiche, in occasione della Giornata mondiale deldel 29 settembre ha chiesto a oltre 2.000 utenti quanto ne sanno delle funzioni e delle caratteristiche del muscolo più importante del corpo. Nonostante si tratti di un organo imprescindibile per ogni essere umano, non lo si conosce poi così bene., di cheè e dove si trova Dovendo indicare ciò che sa sul, il 69% degli intervistati dice che si tratta di un muscolo dirosso posizionato alla sinistra del petto. In realtà la suaè centrale, dove peraltro lo collocano altre tradizioni culturali, al centro lungo l'asse longitudinale dei chakra. ...

KavKavnas : RT @sangiovanni_sh: Grazie di cuore Sig primo ministro e suo governo per la posizione assunta contro regime dei mullah al potere in Iran. V… - Ramin435 : RT @sangiovanni_sh: @BigM0h @HanifJazayeri @ediramaal @USAmbUN @UKUN_NewYork @besiana_kadare @USAdarFarsi @SecPompeo Grazie di cuore Sig pr… - StefanoIrrorati : @RogerHalsted Ma avete una mezza idea della storia e della posizione geografica dell'Italia? Avete mai sospettato c… -