Fonte : agi

(Di sabato 28 settembre 2019) Èmondiale sui 100per. Lo sprinter azzurro con 10"11, terzo nella sua semi, è approdato nellairidata in programma questa sera allo stadio Khalifa di Doha in Qatar. La precedente partecipazione di un azzurro in unamondiale risale a domenica 30 agosto del 1987 in occasione deidi Roma quando Pierfrancesco Pavoni giunse settimo., primatista italiano dei 100con 9"99 (giugno 2018 a Madrid), si è meritato ladeidi Doha con una prestazione superlativa. In semi"Pippo" da Carate Brianza allo sparo ha risposto più lento rispetto agli altri ma la sua progressione sul lanciato è stata eccezionale. L'azione del 21enne velocista delle Fiamme Gialle dal sangue sardo - il padre-allenatore Salvino è originario di Tempio Pausania - per poter gioire il passaggio inha dovuto attendere ...

AntonioAzara : Impresa di Filippo Tortu: è in finale sui 100 metri ai mondiali di atletica - OA_Sport : VIDEO Filippo Tortu, impresa storica: qualificato alla Finale dei 100 metri ai Mondiali di atletica. Riviviamo la s… - Bordnassela : CHE IMPRESA FILIPPO TORTU!! GRANDISSIMO! #Doha2019 -