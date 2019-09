IMMA TATARANNI - SOSTITUTO PROCURATORE Le furbate della fiction Rai

IMMA TATARANNI – Sostituto procuratore - Imma e la peggio gioventù : anticipazioni : Secondo appuntamento con Imma Tataranni, il magistato dalla grande memoria protagonista della nuova serie crime prodotta dalla Rai. Il secondo episodio della prima stagione di Imma Tataranni – Sostituto procuratore va in onda domenica 28 settembre dalle 21.25 in poi su Rai1. Nei panni della protagonista sempre Vanessa Scalera. Imma Tataranni – Sostituto procuratore, seconda puntata: anticipazioni trama A Nova Siri viene trovato il ...

IMMA TATARANNI : la 2ª puntata 'Come piante tra i sassi' in onda domenica 29 settembre : È bastata una sola puntata ad Imma Tataranni, il sostituto procuratore di Matera più ostinato e determinato della televisione italiana, per conquistare il pubblico di Rai Uno. Imma Tataranni non è un sostituto procuratore qualsiasi: è incorruttibile, dissacrante, ironica, senza peli sulla lingua e decisa a trovare la verità e fare giustizia in ogni situazione. Sono proprio questi gli elementi che hanno colpito il pubblico e lo hanno appassionato ...

IMMA TATARANNI - Seconda Puntata : Ritrovato un Ragazzo Senza Vita! : Imma Tataranni, Seconda Puntata: dopo lo sconvolgente omicidio della prima Puntata, il sostituto procuratore è costretto ad avere a che fare con due mondi oscuri e sotterranei, con delle realtà finora ignorate. Ecco di che si tratta… Imma Tataranni, la nuova fiction di Rai 1, è partita molto bene dal punto di vista degli ascolti. Le prossime puntate saranno scoppiettanti quindi il successo sarà altrettanto positivo. Il sostituto ...

Perché «IMMA Tataranni» è il personaggio di cui la fiction ha bisogno : Imma Tataranni - Sostituto Procuratore Imma Tataranni - Sostituto Procuratore Imma Tataranni - Sostituto Procuratore Imma Tataranni - Sostituto Procuratore Imma Tataranni - Sostituto Procuratore Imma Tataranni - Sostituto Procuratore Imma Tataranni - Sostituto Procuratore Imma Tataranni - Sostituto Procuratore Imma Tataranni - Sostituto Procuratore Imma Tataranni - Sostituto Procuratore Imma Tataranni - Sostituto Procuratore Ci sono donne che ...

Anticipazioni IMMA TATARANNI del 29 settembre : il giovane Nunzio verrà trovato morto : La prima puntata della nuova fiction di Rai 1 'Imma Tataranni - Sostituto Procuratore' non ha deluso le aspettative, tanto da essere già stata battezzata come la nuova erede de 'Il Commissario Montalbano'. La conferma arriva dagli ascolti eccellenti dell'esordio, che hanno permesso alla serie di vincere la prima serata di domenica 22 settembre, attestandosi ben al di sopra degli ascolti di Barbara d'Urso con il suo 'Live - Non è la d'Urso'. ...

IMMA TATARANNI parte con il botto e batte Barbara d’Urso convincendo il pubblico : Ottima partenza per Imma Tataranni, la nuova fiction di Rai1 che ieri sera ha raccolto il testimone de Il Commissario Montalbano riempiendo il vuoto della domenica sera e andando allo scontro con Barbara d'Urso. Live Non è la d'Urso non è partito come un treno ma si è lasciato alle spalle l'11% di share degli esordi per crescere e sfiorare il 15% nella seconda puntata di ieri sera ma arrivando sempre qualche punto dopo il suo competitor diretto ...

IMMA TATARANNI è rock : Vanessa Scalera I sassi di Matera avevano già accolto il pubblico di Rai 1 per la fiction Sorelle, dove il dramma e il mistero la facevano da padrone. Adesso fanno da scenario ad un altro prodotto, Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, che, pur raccontando delicati casi polizieschi, mischia commedia e dramma con maestria e, nonostante le lacrime, riesce anche a far sorridere. Imma Tataranni – Sostituto Procuratore: ottimo cast, un ...

Ascolti tv 22 Settembre 2019 - IMMA TATARANNI vince la sfida domenicale : Ascolti tv 22 Settembre 2019: Ecco chi ha vinto la sfida domenicale Una domenica bella intensa quella di ieri durante la quale tante trasmissioni si sono scontrate. Barbara d’Urso è tornata ad infuocare il pomeriggio di Canale 5 con la sua Domenica Live mentre, Mara Venier è andata in onda con la seconda puntata di […] L'articolo Ascolti tv 22 Settembre 2019, Imma Tataranni vince la sfida domenicale proviene da Gossip e Tv.

Ascolti tv - i dati auditel del 22 settembre : vince IMMA TATARANNI – Sostituto Procuratore : Ascolti tv, prime time Subito sopra la soglia dei 5 milioni di telespettatori, l’esordio su Rai1 di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore è di quelli che fanno rumore. La fiction tratta dai volumi di Mariolina Venezia e interpretata da Vanessa Scalera nella sua prima puntata ha ottenuto 5.118.000 spettatori con il 23.3% di share. La nuova serie Rai, ambientata a Matera, ha sbaragliato la concorrenza agguerrita di Live – Non è ...

Chi è Vanessa Scalera - la protagonista della fiction IMMA Tataranni : Vanessa Scalera è Imma Tataranni, la vulcanica sostituto procuratore materana uscita dalla penna di Mariolina Venezia, che dal 22 settembre inchioda davanti alla tv gli spettatori di Rai Uno. Un personaggio pieno di carattere quello di Imma Tataranni: ostinata, ironica, ‘dura’ quando serve, donna forte sul lavoro e nella vita privata che, sin dal suo esordio, ha fatto breccia nel cuore dei telespettatori. A vestire i suoi panni è un attrice dal ...

Ascolti TV | Domenica 22 settembre 2019. IMMA TATARANNI parte col botto (23.3%). Live – Non è la D’Urso 14.9% - Non è L’Arena 6.2% : Imma Tataranni – Vannessa Scalera Per problemi tecnici i dati auditel di ieri non saranno rilasciati prima delle ore 12.00. Su Rai1 Imma Tataranni – Sostituto Procuratore ha conquistato 5.118.000 spettatori pari al 23.3% di share. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.394.000 spettatori pari al 14.9% di share. Su Rai2 Hawaii Five – 0 ha catturato l’attenzione di 1.088.000 spettatori ...

Ascolti Barbara d’Urso - IMMA TATARANNI e Giletti : dati serata di ieri : Ascolti Live Non è la d’Urso, fiction Imma Tataranni, Il borghi dei borghi e Non è L’Arena È stata una domenica di fuoco quella di ieri sera, con la seconda puntata di Live Non è la d’Urso, le prime della fiction Imma Tataranni, Non è l’Arena e Il Borgo dei Borghi. Dopo il “flop” di Ascolti di settimana scorsa, Barbara d’Urso ha sfoderato gli artigli e ha messo in piedi una puntata ricca di ospiti e ...

Anticipazioni 2ª puntata di IMMA TATARANNI : Ippazio si prepara a diventare maresciallo : Domenica 29 settembre sarà trasmessa su Rai 1 la seconda puntata di Imma Tataranni-Sostituto procuratore, la Serie Tv tratta dai romanzi di Mariolina Venezia. La protagonista - che dà anche il nome alla fiction - è interpretata dalla brava e bella attrice pugliese Vanessa Scalera che indossa i panni di un procuratore pittoresco ma combattivo; una donna pronta a tutto pur di risolvere i casi che le vengono assegnati. E sembra proprio che nel ...

IMMA TATARANNI - la 1^ parte in replica su Rai Play : l'omicida invia una lettera in Procura : Debutta sulla rete ammiraglia una delle fiction più attese di questo autunno, "Imma Taratanni", interpretata da Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo. Domenica 22 settembre, infatti, è andata in onda in primetime su Rai 1 la prima puntata della serie in cui è stato trasmesso l'episodio "L'estate del dito". Se per caso non avete avuto la possibilità di seguire la puntata d'esordio in chiaro sulla rete ammiraglia, sappiate che potrete sempre ...