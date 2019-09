Genova | poliziotto lo salva dal suicidio e lui lo accoltella

Genova : poliziotto gli salva la vita - aspirante suicida lo accoltella : Doveva essere una sera come tante, l'altra notte a Genova, per un sovrintendente della Polizia di Stato di 45 anni, di turno nel servizio volanti. A chiamare le Forze dell'Ordine erano stati, oltre ad alcuni cittadini allertati dalle urla provenienti da un appartamento, anche i genitori di un giovane che. armato di coltello, minacciava di uccidersi. Intervenuti sul posto, un appartamento in una palazzina al terzo piano nel quartiere Marassi a ...