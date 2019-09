È morto sul colpo | Claudio | 17 anni | una giovane vita spezzata in un attimo

Fonte : caffeinamagazine

(Di sabato 28 settembre 2019) Un drammatico incidente mortale si è verificato intorno alle ore 11:30 davanti la Raffineria di Milazzo. Un ragazzo di 19di Villafranca Tirrena a bordo di un scooter X-Max è finito sotto una betoniera e l’impatto è stato fatale. La vittima andava in direzione Messina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Milazzo, la polizia locale e i vigili del fuoco. Stando una prima ricostruzione dei fatti, l’adolescente viaggiava a bordo di uno scooter di grossa cilindrata X-Max in direzione Archi quando improvvisamente ha impattato contro il camion per cause ancora in via di aggiornamento. Fatale l’impatto per ilcentauro, studente dell’istituto industriale “Ettore Majorana” di Milazzo.Ilè deceduto sulcosì come constatato dagli uomini del 118 giunti sul posto. Per i rilievi intervento anche della ...

