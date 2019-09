Brigitte Bardot | il mito

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 28 settembre 2019) Matteo Carnielettoè unmondiale. Compie gli anni oggi. Non celebriamo la sua nascita, ma la sua vita sempre controcorrente, il, compie gli anni. Non si dice quanti - non per galanteria in quanto li porta benissimo - ma perché i miti non hanno età e vivono fuori dal tempo. Sono inacessibili, proprio come BB che ha deciso di ritirarsi in quella che è diventata la sua fortezza, la Madrague, dove vive attorniata da animali che, come ha più volte detto lei stessa, sono gli unici esseri incapaci di tradire. Gli unici ad amare incondizionatamente chi si avvicina a loro. Come, del resto, che ha amato tanto, prendendosi tutto ciò che desiderava: Gigi Rizzi, playboy italiano molto più giovane di lei, che la conquistò in una notte, ballando a piedi nudi su un tavolo; Gunther Sachs, che volava sulla Madrague per coprila di petali di ...

