Zielinski | «Col Cagliari la palla non voleva entrare È presto per i calcoli scudetto»

(Di venerdì 27 settembre 2019) Piotrha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport. «Collanon, loro hanno avuto una occasione e hanno segnato. Sono sconfitte che fanno male. Sono certo che contro il Brescia ci rifaremo». «Èper fare i, pensiamo a vincere più partite possibile e poi vediamo. Il contratto? IL mio procuratore sta trattando col Napoli». «La mia posizione in campo? Mezzala sinistra è la posizione perfetta. Ma anche ora che giochiamo a due, sto bene in mediana. Decide il mister. A centrocampo mi sento più sicuro e mi diverto». Ha parlato anche del Brescia. «Balotelli mi è sempre piaciuto. È un grandissimo. Non sempre ha dimostrato il suo valore. Ma è sempre pericoloso. Tonali ha un grande futuro davanti a sé». «Tatuaggio per lo? Ne parlerei con mia madre. Dobbiamo vincere tante partite per vincere il campionato». Insieme con ...

