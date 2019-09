Politecnico di Milano - Le elettriche? Conviene acquistarle a Trento

Fonte : quattroruote

(Di venerdì 27 settembre 2019) la Provincia dia garantire le migliori condizioni per l'acquisto di un'auto elettrica, ma è la Lombardia ad avere il maggior numero di colonnine. Sono queste le principali risultanze della terza edizione dello Smart Mobility Report dellEnergy&Strategy Group della School of Management deldi. La situazione del mercato. Il report evidenzia, innanzitutto, come lo scorso aprile sia stata superata per la prima volta la soglia delle milleimmatricolate in un mese. Tale risultato, replicato anche a maggio e giugno, è attribuibile anche all'ecobonus voluto dal primo governo Conte. Nei primi sette mesi dell'anno sono state vendute circa 6.000 auto, il 113% in più rispetto al pari periodo dell'anno scorso. Ciò nonostante, le quote di mercato sono minime: le poco più di 5.000 vendute nel 2018 rappresentano solo lo 0,5% dei due milioni ...

