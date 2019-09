Fidanzato Serena Rutelli | Io vittima di razzismo | ecco cosa è successo

Fonte : blogo

(Di venerdì 27 settembre 2019) "Ora vi racconto unache mi è successa poco fa e che è più che squallida. Ero al bar dove ho pranzato. Pranzo qui di solito, vicino al lavoro. C’era un bimbo vicino a me, io stavo scegliendo un pezzo di pizza da portare via. L’ho visto, mi guardava, così in maniera molto simpatica gli ho detto: ‘Vieni qui, scegli tu un pezzo di pizza: quale suggerisci?’. Ci siamo messi a ridere, scherzare, alla fine abbiamo preso quella con il pomodoro. Nel frattempo esce la mamma dal bagno, mi vede, prende il bambino, lo strattona e gli dice: ‘Quante volte ti ho detto che non devi parlare con quella gente lì?" A raccontare questo episodio di presunto stampo razzista è via social Prince Zorresi, compagno di, concorrente della scorsa edizione del Grande Fratello. Il calciatore 21enne,con la figlia di Francescoe Barbara Palombelli ha commentato quanto accaduto ...

CronacaSocial : Il fidanzato di Serena Rutelli vittima di un episodio di razzismo. Lo ha raccontato lo stesso Prince Zorresi. LEGG… - granato_serena : Tra i tanti che si sono esposti per dare forza ad #EmmaMarrone in questo momento delicato, c'è anche l'ex fidanzato… - ChiccoseDOC : “TIVIP2”: LE LACRIME DI SERENA ENARDU, SEMPRE PIù DISTANTE DA PAGO.. E L’OPINIONE ESPRESSA DA KARINA CASCELLA. L’IR… -