Da solo in piazza contro i cambiamenti climatici | a 12 anni è l’eroe del Fridays

Fridays for future - a Stornarella (Foggia) un solo bambino in piazza per il clima. Emiliano : "E' un eroe" : Si chiama Potito, ha 12 anni, e con un cartellone su cui ha disegnato una torta farcita con la plastica, questa mattina ha manifestato da solo in piazza a Stornarella contro i cambiamenti climatici. A raccontare la sua protesta è stato il sindaco

Clima - diretta : per Fridays for Future un milione di studenti in piazza in tutta Italia. «200mila solo a Roma» : Clima, al via i cortei e le iniziative in tutte le maggiori città italiane. In più di 150 città, da Padova a Palermo, da Firenze a Roma, la Rete degli studenti Medi e Unione...

Amici - Riki spiazza tutti i fan : “Lo fai solo per gossip” - poi l’annuncio : Sorpresa Riki di Amici ai fan: un annuncio importante Riccardo Marcuzzo ha fatto una grande sorpresa a tutti i suoi fan: ha svelato in anteprima parte del testo del suo nuovo singolo presto in uscita. Era nell’aria e adesso ha chiesto ai suoi follower di Instagram di scegliere il titolo della canzone utilizzando una parola […] L'articolo Amici, Riki spiazza tutti i fan: “Lo fai solo per gossip”, poi l’annuncio ...

Mara Carfagna gela Salvini e Meloni : "In piazza con voi solo a una condizione". Chi deve restare fuori : "Deciderà il partito". Mara Carfagna, intervistata da La Stampa, è gelida sulla possibilità di scendere in piazza personalmente insieme a Matteo Salvini e Giorgia Meloni nella grande mobilitazione organizzata dalla Lega che dovrebbe servire a rilanciare il centrodestra unito. "Io non sono pregiudizi

Sorteggi Champions League - il discorso di Cantona spiazza tutti : solo un piccolo accenno al calcio [VIDEO] : Sorteggi Champions League – Nella giornata di ieri sono andati in scena i Sorteggi di Champions League, decise le avversarie ai gironi di Inter, Juventus, Napoli e Atalanta. Ha fatto molto discutere il discorso di Eric Cantona, parole che non hanno nulla a che vedere con il mondo del calcio, l’ex calciatore ha parlato di guerre, Dei, solo un piccolo accenno al mondo del calcio: “Presto la scienza sarà capace di rallentare ...

Roma - vietato sedersi sulla scalinata di Piazza di Spagna «Si può solo transitare» : I vigili hanno applicato il nuovo regolamento di polizia urbana entrato in vigore a inizio estate. Battistoni (Associazione via Condotti): «Recupero di civiltà». Vittorio Sgarbi: «Provvedimento di stampo fascista». E per Confesercenti «così si allontanano i turisti»