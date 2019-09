Morto Chirac | aveva 86 anni Fu presidente francese dal ' 95 al 2007 e sindaco di Parigi

Morto l’ex presidente francese Chirac - minuto di silenzio all’Assemblea nazional : L'ex presidente francese Jean Claude Chirac è Morto oggi all'età di 86 anni. Ad annunciarlo, il genero Frédéric Salat-Baroux, marito della figlia Claude. presidente francese per 12 anni, dal 1995 al 2007, Chirac si era ritirato da tempo dalla vita pubblica. Aveva sofferto di un ictus nel 2005 e da allora era stato ricoverato più volte. Nella sua lunga carriera, il gollista Jacques Chirac è stato ministro, primo ministro e sindaco di Parigi, ...

È Morto l’ex presidente francese Jacques Chirac : (foto: BENAINOUS/HOUNSFIELD/Gamma-Rapho via Getty Images) La mattina del 26 settembre è morto all’età di 86 anni Jacques Chirac, uno dei politici più influenti della storia francese ed europea. Era stato presidente per due mandati, dal 1995 al 2007, e nel 2011 era rimasto coinvolto in un caso di appropriazione indebita di fondi pubblici. Convinto europeista, nel 2000 Chirac ad esempio diceva: “Non voglio gli Stati Uniti d’Europa, ma ...

Francia - Morto l'ex presidente Chirac : 12.39 E' morto l'ex presidente francese Jacques Chirac. Nato nel 1932, ha dato vita ai 2 principali partiti del centrodestra francese, Raggruppamento per la Repubblica e Unione per un Movimento Popolare. E' stato primo ministro dal 1974 al '76 con Giscard d'Estaing e dall'86 all'88 con Mitterrand e sindaco di Parigi dal 1977 al 1995. Nel '95 è diventato il 22mo presidente francese, rieletto nel 2002 e in carica fino al 2007. Assemblea ...

