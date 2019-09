Enjoy | Peter Gomez presenta sul Nove il doc “Vite drogate” | “Racconto senza pregiudizi i

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2019) Dopo l’incursione ne “Il mondo del lusso”, il direttore del Fatto.itmetterà in luce ogni più cupo aspetto legato al nuovo consumo di stupefacenti in, in onda giovedì 26 settembre alle 21.25 su. Un raccontoche corre dalle anfetamine usate per perdere peso alla cocaina per socializzare, al ritorno dell’eroina come esperienza di vera trasgressione. “In Italia una persona viene arrestata ogni 20 minuti per reati connessi alla droga – commenta. “Nonostante questo, il consumo continua ad aumentare”. Tra i protagonisti di puntata si racconteranno anche il fotografo Giovanni Gastel con il nipote Giovanni Junior e Andrea Roncato, che afferma: “Se devi fare questo per cercare di divertirti vuol dire che non hai più nessun argomento che ti faccia divertire se non lo sballo, e quando ti vuoi divertire per forza è il più brutto dei ...

bolartur : RT @fattoquotidiano: #ENJOY 'IL MONDO DEL LUSSO' Questa sera il nuovo appuntamento sul @nove con il programma di @petergomezblog [GUARDA A… - fattoquotidiano : #ENJOY 'IL MONDO DEL LUSSO' Questa sera il nuovo appuntamento sul @nove con il programma di @petergomezblog [GUARD… - Profilo3Marco : RT @petergomezblog: #enjoy, Peter Gomez presenta su @Nove il documentario ‘Vite drogate’: giovedì 26 settembre alle 21.25. Un viaggio tra i… -