Salute | pigrizia | dieta errata e stress nemici del cuore sottovalutati

(Di mercoledì 25 settembre 2019) I veridel? Per gli italiani al primo posto ci sono fumo (60%), colesterolo, ipertensione e diabete (56%), mentre il 70% pensa in modo errato che movimento, alimentazione corretta e controllo dellonon rientrino nel programma di prevenzione ‘salva’. E’ quanto emerge da un’indagine condotta a livello nazionale da Astra Ricerche per Fipc (Fondazione italiana per il), che conferma quanto sia aumentata la consapevolezza dei danni legati al fumo, al colesterolo alto a ipertensione e diabete. Ma stupisce che ancora meno di 1 italiano su 3 consideri come alleati quotidiani le corrette abitudini alimentari, quelle legate all’attività fisica e la gestione dello. Gli stili di vita sono al centro dei messaggi che Fipc, insieme a Cona, rinnova il 29 settembre per la Giornata mondiale per il, la campagna promossa in ...

