La sentenza della Consulta è una conquista di libertà per tutti

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 25 settembre 2019) LaCappato/DJ Fabo è unadi libertà pere un monito al Parlamento. Nella sua decisione del 25 settembre relativamente al caso DJ Fabo/Marco Cappato la Corte Costituzionale ha ritenuto che non sia punibile chi, come il tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, ha fatto nel febbraio del 2017, agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e formatosi liberamente, di una persona “tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli”. In casi come questi non si applica l’articolo 580 del Codice Penale relativo al “suicidio assistito”. Le motivazioni che seguiranno approfondiranno ulteriormente gli argomenti ...

