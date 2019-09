Il supporto post-lancio di Dying Light 2 durerà parecchi anni

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 25 settembre 2019) L'ambizioso2 uscirà il prossimo anno e molto probabilmente sarà un gioco cross-gen. Non solo presenta un grande mondo con una moltitudine di scelte che portano a percorsi ramificati, ma ha anche alcune parti del gioco che si possono perdere a seconda dei percorsi che seguirete. Inoltre lo sviluppatore Techland ha in programma di supportarlo per glia venire.Parlando con Prankster 101, Tymon Smektala, Lead Game Designer, ha affermato che i piani per ildel gioco saranno almeno come quelli del primo gioco, che sta ancora ricevendo aggiornamenti ad oggi. Leggi altro...

Mac5313 : RT @socgaudenti: Post giornaliero per ricordarvi che Savoini, amicone di Salvini, ha chiesto supporto economico sottobanco a dei petrolieri… - Eurogamer_it : Aspettiamoci un lungo supporto post-lancio per #DyingLight2. - GiovanniManca12 : RT @socgaudenti: Post giornaliero per ricordarvi che Savoini, amicone di Salvini, ha chiesto supporto economico sottobanco a dei petrolieri… -