Sanità | risonanza guasta in ospedale Palermo | M5S ' Inammissibile | governo intervenga' 2

Fonte : liberoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2019) (AdnKronos) - "Durante una nostra ispezione a maggio - prosegue il deputato del Movimento - il direttore generale dell’Arnas e il direttore dell’Ufficio tecnico ci avevano assicurato che le apparecchiature sarebbero state attivate entro giugno. Trascorsa anche questa estate, siamo punto e a capo con

alssflower : É SCANDALOSO che mi abbiano dato appuntamento per una risonanza magnetica il 12 dicembre con tanto di urgenza delle… - xblunotte : RT @francescopn01: @fattoquotidiano Un anno per l'operazione alla cataratta. 5 mesi per una risonanza magnetica. Medici di base stracarichi… - francescopn01 : @fattoquotidiano Un anno per l'operazione alla cataratta. 5 mesi per una risonanza magnetica. Medici di base straca… -