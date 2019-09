Pia a 9 mesi rischia la paralisi | “Per curarla serve un farmaco che costa 1 | 9 milioni di

Giovane copPia cura la meningite del loro bimbo di 19 mesi con olio di oliva le conseguenze sono drammatiche : Una Giovane coppia mormone di Raymond in Canada ha pensato di curare la meningite del loro bimbo di 19 mesi con l’olio d’oliva. I due si chiamano David e Collet Stephan e pensavano che il piccolo potesse guarire con una cura omeopatica fatta in casa. Il bimbo di 19 mesi, dopo qualche giorno di terribile sofferenze, è deceduto. I due, subito dopo la morte del piccolo, sono stati rinviati a giudizio. La coppia al processo si ...

CopPia nasconde il sesso del figlio da 17 mesi per "proteggerlo dai pregiudizi di genere" : “Nascondiamo il sesso di nostro figlio per proteggerlo dai pregiudizi di genere”. È questa la scelta di una giovane Coppia inglese, che ha raccontato alla BBC di stare crescendo il proprio bambino di 17 mesi come neutro dal punto di vista del genere.Hobbit Humphrey, 38 anni, e Jake England-Johns, 35 anni, hanno detto di vestire il loro piccolo Anoush sia con abiti femminili che maschili. Amici e parenti della Coppia sono ...

Piacenza - arrestato l’imprenditore Angelo Dorini : 4 anni e 6 mesi per bancarotta fraudolenta e intestazione fittizia di beni : Quattro anni e sei mesi per bancarotta fraudolenta in concorso e intestazione fittizia di beni. È la condanna per l’imprenditore piacentino Angelo Dorini, arrestato a Caorso (Piacenza). I carabinieri gli hanno notificato il provvedimento in casa il 12 settembre e lo hanno portato al carcere. “Dorini – si legge in una nota – avrebbe voluto aggirare i creditori insinuati al passivo delle varie società per circa 60 milioni di ...

Sabrina Paravicini 6 mesi di chemioteraPia - il doloroso racconto : “Passerà tutto” : Sabrina Paravicini, il tumore è scomparso ma continua la battaglia: il nuovo messaggio dopo l’operazione Continua la battaglia di Sabrina Paravicini. L’indimenticabile interprete dell’infermiera Jessica nella storica serie Un medico in famiglia, ha scoperto di avere un cancro al seno. Da quel momento ha iniziato a raccontare il suo percorso su Instagram, aggiornando quotidianamente fan […] L'articolo Sabrina Paravicini 6 ...

Sono stati identificati tutti i resti delle persone morte nell’incidente aereo in EtioPia - avvenuto sei mesi fa : Il capo della polizia etiope Endeshaw Tassew ha detto che Sono stati identificati tutti i resti delle 157 persone morte nell’incidente del Boeing 737 della compagnia aerea Ethiopian Airlines, precipitato in Etiopia il 10 marzo del 2019. Tassew ha spiegato

Matteo Salvini - gli insulti del caporedattore di Radio 1 : "Sei mesi e ti spari - mi disPiace per tua figlia" : "Caro Matteo Salvini, lo so che stai facendo finta di niente anzi spacci la disfatta per vittoria. Ma io sono stato un leale avversario fin dagli albori, quindi posso permettermi questa missiva aperta, nemico mio". Inizia così il post con cui Fabio Sanfilippo, caporedattore di Radio 1 scaglia la sua

Giovane copPia lascia morire di fame la figlia di tre mesi per allevarne una virtuale su internet : Una storia assurda quella che si è verificata in Corea del Sud. A Suwon un quartiere di Seul. Una Giovane coppia di sposini lui 41 anni, lei 25 anni, ha deciso di far morire lentamente di fame la figlia di soli 3 mesi. Il motivo di tale decisione è assurdo. La coppia voleva allevare una figlia virtuale su internet. Entrambi avevano perso il lavoro e passavano tutto la loro giornata in un internet caffè. La piccola era nata ...

Dopo mesi di tosse - va al pronto soccorso e pensa di avere il cancro - invece ha una Pianta di piselli cresciuta nel suo polmone : Una storia clamorosa quella capitata a un uomo americano di nome Ron Sveden. L’uomo per oltre due mesi non smetteva di tossire. La moglie molto preoccupata, decise di chiamare il 911 che arrivò subito, i medici decisero di ricoverare Ron Sveden per accertamenti in un vicino ospedale in Massachussets. L’uomo aveva una tosse constante che gli faceva mancare il fiato. I medici dell’ospedale iniziarono gli accertamenti e ...

Giovane copPia per divertimento attacca il figlio di 22 mesi al muro con lo scotch e lo fotografano divertiti mentre lui Piange disperato : Un bambino di soli 22 mesi ha vissuto degli attimi di terrore che forse per il trauma subito non dimenticherà mai. Il piccolo di 22 mesi è stato attaccato al muro con un nastro adesivo dai propri genitori vicino a una presa elettrica. mentre il bimbo piangeva per paura, i suoi giovani genitori ridevano a crepapelle. I due genitori, Cordea Honea di 19 anni e la compagna Jayla Hamm di 18 anni erano andati a una festa lasciando il figlio ...

Malasanità - a una donna di 28 anni le traPiantano i polmoni ma muore dopo alcuni mesi - la scoperta dei genitori è shoccante : Una ragazza di 28 anni, Lyndsey Scott, è morta dopo qualche mese da un’operazione molto pericolosa e rischiosa, il trapianto dei polmoni. Ma come è stato raccontato dal Daily Mail, i genitori della ragazza hanno scoperto qualcosa di sconcertante. I genitori hanno scoperto che i polmoni trapiantati appartenevano a un accanito fumatore. I genitori della ragazza hanno subito divulgato la notizia. Il padre, in particolare, ha detto che se ...

Taranto - donna di 43 anni malata terminale attende da due mesi e mezzo teraPia del dolore : Adriana, una donna tarantina di 43 anni malata terminale di tumore, da due mesi e mezzo è in attesa di una pompa antalgica per trasfondere il nutrimento e le dosi giornaliere di morfina necessarie per alleviare i dolori.Continua a leggere

Morbillo - allarme dell’OMS : in Europa 90mila casi nei primi sei mesi del 2019 - diagnosi raddopPiate : L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha lanciato l'allarme sulla diffusione del Morbillo in Europa e nel mondo. Nel Vecchio Continente sono stati infatti registrati circa 90mila casi nei primi sei mesi dell'anno, il doppio di quelli rilevati nello stesso intervallo di tempo del 2018. Nel resto del mondo le diagnosi sono triplicate.Continua a leggere

Tre anni dal terribile terremoto di Amatrice : il racconto di quella notte e gli eventi sismici che portarono in pochi mesi alla tragedia di RigoPiano : Sono stati quasi trecento i morti. Trecento persone che, al caldo dei loro letti, cullati dal tepore estivo, dormivano sicuri nelle proprie abitazioni. Accadeva esattamente tre anni fa, ad Amatrice, dove alle 3:36 di notte del 24 agosto 2016, la terra ha tremato ad Amatrice e non solo, con una scossa di terremoto di magnitudo 6.0 registrata dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). L’epicentro è stato ...

Spotify a caccia di nuovi clienti con la nuova promozione : Premium gratis per 3 mesi su più Piani : Spotify lancia una nuova iniziativa promozionale: a partire da oggi a tutti i nuovi iscritti verrà offerto Premium in prova gratuita per ben 3 mesi. L'articolo Spotify a caccia di nuovi clienti con la nuova promozione: Premium gratis per 3 mesi su più piani proviene da TuttoAndroid.