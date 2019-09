L' idea di Conte sui cambiamenti climatici

Conte 2 - Salvini a Parenzo : “Operazione ideata da Merkel - da Macron e da Ue”. “Veramente l’ha creata lei - che è vittima e carnefice” : “Conte bis? E’ proprio il governo che gli italiani sognavano: Pd, 5 Stelle, Boldrini. Io lascio che il Palazzo si chiuda in se stesso, come fece Maria Antonietta che, quando il popolo in Francia aveva fame, diceva: ‘Lanciate delle brioche’”. Così, a In Onda (La7), l’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini, attacca il governo M5s-Pd-LeU, rendendosi protagonista di un serrato confronto con uno dei conduttori, David Parenzo. “Questa è ...

Governo - è nato il Conte bis : sette donne - Lamorgese all'Interno. Alle 10 il giuramento Salvini : «Senza ideali e senza dignità» : Giuseppe Conte scioglie la riserva al Quirinale e presenta la lista dei ministri. Il nuovo Governo «giallorosso» è ai blocchi di partenza ed entrerà nella pienezza dei...

Giuseppe Conte - la "disarmante uscita" : "Ho avuto un'idea" - si gioca pure la carta di Berlusconi : "Ho avuto un'idea". Repubblica definisce come "disarmante" l'uscita di Giuseppe Conte, premier incaricato, al tavolo del programma con Pd e M5s. Il presidente del Consiglio in pectore avrebbe esclamato "tutto Contento": "Dobbiamo creare il Ministero per l'Innovazione". Una frase caduta nel vuoto, ne

Di Maio : «Senza nostre proposte si va al voto» Gelo Conte. Il Pd : «Ha cambiato idea - chiarisca» : Ricominciate le consultazioni. Giorgia Meloni e Matteo Salvini disertano il faccia a faccia con il premier incaricato. Di Maio presenta i suoi punti «imprescindibili». Orlando (Pd): «Incomprensibile»

Giuseppe Conte - Repubblica cambia idea : "Antagonista di Salvini". Il tentativo per convincere i lettori : "Il cambiamento di Conte". Repubblica intitola così l'articolo dedicato al premier uscente, lo stesso che fino a qualche mese fa - quando ancora spalleggiava il governo gialloverde - veniva preso di mira dal quotidiano. Peccato però che i tempi cambiano e in fretta, quasi come i giudizi. Ad oggi, co

"Questo Pd dovrebbe solo dire sì ai 10 punti - dire sì a Giuseppe Conte e seguire chi ha una identità e un’idea di Italia del futuro : il Movimento 5 Stelle" : Il Pd dica sì ai 10 punti del M5S e a Giuseppe Conte come premier. A scriverlo, su Facebook, è il socio di Rousseau Massimo Bugani, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio comunale a Bologna, il quale avverte: “Noi del voto non dobbiamo avere paura”. “Salvini - dice l’esponente grillino - ci ha follemente cacciati in questa situazione e l’ha fatto come il personaggio della canzone di Vecchioni ...

Conte : «Salvini sleale - è inaccettabile» Il leghista lancia l’idea del maxi-rimpasto Ma Di Maio : è pentito - ma frittata è fatta : Il premier: «La politica non è potere, ma responsabilità, la tua foga politica e l’ansia di comunicare ti hanno indotto spesso a operare strappi istituzionali. Da te ossessiva concentrazione sulla formula “porti chiusi”». La replica: «Vuole il Pd? Lo dica»