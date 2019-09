Juve soffre | poi autorete e Pjanic gelano il Brescia

Fonte : ilfogliettone

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Nel Balotelli day, sotto gli occhi del ct della Nazionale Roberto Mancini, lantus sbanca il Rigamonti die come con il Verona quattro giorni fa centra una vittoria, 2-1, in rimonta. Alla prima con la maglia delle rondinelle, dopo aver scontato le quattro giornate di squalifica Mario Balotelli parte dal primo minuto sospinto da uno stadio praticamente esaurito. L'avvio e' di marcana e i padroni di casa passano in vantaggio dopo quattro minuti con Donnarumma, che riceve palla al limite da Tonali, entra in area e con una conclusione potente piega le mani a un disattento Szczesny. Lareagisce a fatica ma al 9' Rabiot ha una buona occasione e al volo dall'altezza del dischetto del rigore, seppur in posizione defilata, mette alto. Tre minuti piu' tardi ci prova Higuain con un diagonale che il portiere di casa mette in angolo.Dalla bandierina e' il turno di Ramsey ...

GoalItalia : 'Il mondo Juve non ha niente di diverso da altre realtà. [...] La necessità di fare risultati esiste anche in altri… - zazoomnews : La Juve soffre ma passa. Brescia piegato per 2-1 Pjanic firma la rimonta - #soffre #passa. #Brescia #piegato - Salvato95551627 : RT @tuttonapoli: Un autogol e una punizione inesistente: una brutta Juve soffre ma la spunta anche a Brescia -