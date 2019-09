Governo Conte | Friedman ricorda previsione Annunziata | Renzi premier entro 6-12 mesi

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 24 settembre 2019) Italia Viva è il soggetto politico che ha fatto il suo ingresso sulla scena nazionale dopo la scelta di Matteodi lasciare il Partito Democratico. C'è attesa di capire quanto il partito appena fondato dall'ex Sindaco di Firenze valga sul piano del consenso in seno all'elettorato, ma c'è anche consapevolezza che ben prima si valuterà il suo peso in Parlamento. Non passerà molto tempo da ora in avanti affinché si arrivi a tirare le somme in maniera definitiva su quanti deputati e senatori siano destinati ad abbracciare il nuovo progetto. In tanti hanno delineato la possibilità che Matteopossa diventare un vero e proprio ago della bilancia per la maggioranza, ma Alan, nel corso della trasmissione Omnibus di La7, ha addirittura anticipato un possibile ritorno a fare il. Un destino che, a detta del giornalista, sarebbe una prospettiva delineata dalla collega ...

