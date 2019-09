Facebook compra una startup che collega il cervello al computer

Fonte : wired

(Di martedì 24 settembre 2019)(Getty Images) Il programma diper arrivare a far interagire gli utenti con il propriodirettamente attraverso impulsi cerebrali si accresce di un nuovo tassello. Il colosso dei social network ha annunciato lunedì 23 settembre l’acquisizione dellanewyorkese Ctrl-labs, che si occupa dello sviluppo di software di intelligenza artificiale e di interfacce neurali. A dare l’annuncio di questo accordo è stato il vicepresidente del settore realtà virtuale e aumentata di, Andrew Bosworth, in un post sul suo profilo, nel quale ha reso anche noto che l’azienda fondata nel 2015 collaborerà nello specifico con il team diReality Labs, la parte che si occupa dello sviluppo di dispositivi come gli occhiali per la realtà aumentata e altri progetti come appunto lo sviluppo di un sistema che permetta agli utenti di scrivere col pensiero. Il costo ...

