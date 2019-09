Arriva The Cry su TIMVision | la serie con Jenna-Louise Coleman nei panni di una mamma in

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 24 settembre 2019) Tratta dal romanzo omonimo di Helen FitzGerald, The Cry suè una miniin quattro parti sulle aspettative e le ansie di una giovane neo, ex companion di Doctor Who, smette temporaneamente idella regina Victoria dell'omonimaTV per vestire quelli di Joanna, una donna che finisce nell'occhio del ciclone mediatico dopo la scomparsa del figlio. La vicenda si svolge in Scozia; Joanna, insegnante d'asilo, e Alistair (Ewen Leslie), spin doctor, hanno appena avuto un figlio, Noah. La donna è in maternità e, sopraffatta da questa situazione, inizia ad aver paura di non essere all'altezza. Inoltre il continui pianto del neonato la privano del sonno e incrementano le sue insicurezze. Alistair ha inoltre un altro problema familiare; deve recarsi in Australia, sua terra d'origine, per confrontarsi con l'ex moglie Alexandra (Asher Keddie) sulla ...

