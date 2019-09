Tennis | WTA Wuhan 2019 | Camila Giorgi si ritira al primo turno Problema fisico per

Tennis - Ranking WTA (23 settembre) : : Nel Ranking WTA del Tennis è l’australiana Ashleigh Barty a comandare con i suoi 6446 punti. L’aussie però deve guardarsi dalla ceca Karolina Plikova, distante 321 punti. In terza posizione troviamo l’ucraina Elina Svitolina a precedere l’ex n.1 del mondo Naomi Osaka, ridestatasi dopo la vittoria del torneo di Osaka (Giappone), e la canadese Bianca Andreescu. Completano il quadro della top-10 la rumena Simona Halep, l’altra ceca Petra Kvitova, ...

Tennis - WTA Wuhan 2019 : i risultati del 22 settembre. Out tutte le Tenniste di casa - in scena tre derby : Si è conclusa a Wuhan, in Cina, la prima giornata di sfide del torneo WTA Premier 5 di Tennis: sul cemento outdoor sono andati in scena nove match validi per il primo turno, che verrà completato domani. Le prime otto teste di serie usufruiscono di un bye ed esordiranno direttamente al secondo turno. Ben tre i derby andati in scena: la bielorussa Aryna Sabalenka liquida Aliaksandra Sasnovich con un perentorio 6-1 6-2, mentre sorridono le ...

Tennis - WTA Osaka 2019 : Naomi Osaka si impone in finale contro Anastasia Pavlyuchenkova : Senza storie la finale del WTA di Osaka (Giappone) tra la padrona di casa Naomi Osaka e la russa Anastasia Pavlyuchenkova. La n.4 del mondo si è imposta in 1 ora e 10 minuti di gioco con il punteggio di 6-2 6-3, non dando mai modo alla rivale di replicare al proprio pressing da fondo. Una vittoria importante per Osaka dopo la delusione dello US Open, vinto poi dalla canadese Bianca Andreescu in finale contro l’americana Serena ...

Tennis - WTA Osaka 2019 : Camila Giorgi esce di scena nei quarti di finale. Vince Elise Mertens : Niente da fare per Camila Giorgi. L’azzurra è stata sconfitta nei quarti di finale del WTA di Osaka (Giappone) con il punteggio di 6-4 6-3 dalla belga Elise Mertens (n.24 WTA) in 1 ora e 13 minuti di partita. Dopo la bella prestazione contro l’americana Sloane Stephens, l’azzurra non è riuscita a ripetersi, dovendo fare i conti con un rendimento decisamente falloso. Nel primo set Giorgi soffre tantissimo al servizio contro la ...

Tennis - WTA Guangzhou 2019 : finale tra Sofia Kenin e Samantha Stosur : Si giocherà domani tra Samantha Stosur e Sofia Kenin la finale, che sarà un vero e proprio confronto generazionale, del WTA International sul cemento cinese di Guangzhou, più nota in italiano come Canton. Nella prima semifinale Stosur ha battuto in rimonta la svizzera Viktorija Golubic col punteggio di 2-6 7-6 6-1. La 35enne australiana ha perso i primi due turni di servizio del match cedendo il primo set in poco più di mezz’ora poi nel secondo ...

Tennis - WTA Seul 2019 : i risultati dei quarti di finale. Magda Linette centra il penultimo atto : Si sono appena conclusi i quarti di finale del torneo WTA International di Seul: sul cemento outdoor sudcoreano sono state delineate le semifinali, che vedranno protagoniste quattro teste di serie. La ceca Karolina Muchova (3) affronterà la cinese Yafan Wang (8), mentre la russa Ekaterina Alexandrova (2) affronterà la polacca Magda Linette (4). Un duplice 6-3 in poco più di ottanta minuti di gioco basta alla boema Karolina Muchova per avere ...

Tennis - WTA Guangzhou 2019 - risultati di giovedì 19 settembre : semifinali Blinkova-Kenin e Golubic-Stosur : Oltre a quello tra la statunitense Sofia Kenin e l’azzurra Jasmine Paolini si sono disputati gli altri tre quarti di finale del torneo WTA International sul cemento cinese di Guangzhou, o Canton che dir si voglia. La cronaca del match di Jasmine Paolini Nel primo incontro di giornata la 35enne Samantha Stosur, che ha beneficiato di una wild card, ha battuto in due set la serba Nina Stojanovic, che ha ricevuto uno special exempt poiché la ...

Tennis - WTA Guangzhou 2019 : nei quarti di finale Jasmine Paolini lotta per un set ma viene battuta da Sofia Kenin : Nell’ultimo incontro dei quarti di finale del torneo WTA International sul cemento cinese di Guangzhou Jasmine Paolini è stata battuta col punteggio di 7-5 6-1 dalla statunitense testa di serie numero 3 Sofia Kenin. Paolini entra bene nel match giocando alla pari con la sua più forte avversaria anche se deve salvare subito quattro palle break nel primo game, è lei però a strappare il servizio a Kenin nel quarto gioco e nel sesto ha addirittura ...

Tennis - WTA Osaka 2019 : Pavlyuchenkova elimina Bertens - anche Camila Giorgi ai quarti : Completato il quadro dei quarti di finale nel torneo WTA di Osaka. Grandi notizie per il Tennis italiano con un’ottima Camila Giorgi, che ha dominato contro l’americana Sloane Stephens per 6-0 6-3 in poco più di un’ora e un quarto. Una super prestazione quella della marchigiana, che ha giocato benissimo ed ora se la vedrà contro la belga Elise Mertens, testa di serie numero nove del torneo. Oltre a Camila, nei quarti accede ...

Tennis - WTA Seul 2019 : Hon - Badosa e Muchova si qualificano per i quarti di finale : Si è completato il quadro dei quarti di finale nel torneo WTA di Seul. Le ultime qualificate sono l’australiana Priscilla Hon, la ceca Karolina Muchova e la spagnola Paula Badosa Gilbert. Nel derby tutto australiano è stata dunque Priscilla Hon ad imporsi. La numero 119 del mondo ha superato in tre set la più quotata connazionale Ajla Tomljanovic con il punteggio di 6-3 5-7 6-1. Adesso nei quarti Hon affronterà proprio la ceca Karolina ...

Tennis - WTA Osaka 2019 : Camila Giorgi strapazza Sloane Stephens e accede ai quarti di finale : La parola giusta è impressionante. Camila Giorgi strapazza l’americana (n.14 del mondo) Sloane Stephens e accede ai quarti di finale del WTA di Tennis a Osaka (Giappone). L’azzurra si è imposta con il punteggio di 6-0 6-3 in appena 1 ora e 16 minuti di gioco. Un dominio senza se e senza ma nonostante 11 doppi falli e il 38% di prime in campo. Una prestazione, infatti, in risposta pazzesca che ha permesso alla marchigiana di prevalere ...

Tennis - WTA Guangzhou 2019 : Svitolina si ritira. Paolini vola ai quarti e con lei anche Stosur e Kenin : Continuano la caduta di teste di serie al torneo WTA di Guangzhou. Dopo l’uscita della numero due (la cinese Wang), oggi è stato il giorno di Elina Svitolina, numero uno del seeding, che si è dovuta ritirare nel secondo set del match contro Marie Bouzkova. La ceca aveva comunque vinto il primo set per 6-4 ed era in vantaggio nel secondo sul 4-3. E’ una bella giornata per i colori azzurri, vista la splendida vittoria di Jasmine ...

Tennis - WTA Guangzhou 2019 : Jasmine Paolini vola ai quarti di finale! L’azzurra vince la battaglia contro Saisai Zheng : Parlare di vittoria con gli “attributi” non è certo un’esagerazione. Jasmine Paolini continua la propria avventura in Cina e si qualifica ai quarti di finale del WTA di Guangzhou. La 23enne originaria di Bagni di Lucca ha conquistato la sesta vittoria stagionale in un main draw e, dopo aver sconfitto nel precedente turno la slovena Tamara Zidansek, si è tolta la soddisfazione di superare la padrona di casa Saisai Zheng, numero ...

Tennis - WTA Osaka 2019 : avanzano Naomi Osaka - Mertens - Keys e Kerber : Si sono conclusi da poco gli incontri di secondo turno al WTA Premier di Osaka, con in scena alcune delle maggiori giocatrici del mondo. La prima di esse, naturalmente, è l’omonima (per cognome) della città in cui si disputa il torneo stesso, la giapponese Naomi Osaka. Per lei vittoria un po’ più faticosa del previsto contro la bulgara Viktoriya Tomova, sconfitta 7-5 6-3 con qualche brivido sia nel primo che nel secondo set. Più in ...