Pil | Confesercenti | dati preoccupanti | no nuove imposte | sì lotta all’evasione 2

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 23 settembre 2019) (AdnKronos) – “I consumi valgono il 60% del nostro Pil”, spiega, “pertanto senza un rilancio della domanda interna l’economia difficilmente tornerà a correre”. “Per questo diciamo no alla revisione delle aliquote Iva” sottolineaa proposito delle ipotesi rilanciate in questi giorni su più quotidiani. E continua affermando che “sarebbe un modo per alzare surrettiziamente la pressione fiscale per tutti”. “No anche al cambio continuo, in corsa, delle regole fiscali”, aggiunge, domandandosi che fine farà la flat tax per le imprese con ricavi fino a 100 mila euro. “Le imprese hanno bisogno di regole certe per pianificare attività e investimenti”, precisa. “Sì, invece, al taglio del cuneo fiscale e allaall’evasione: ma deve essere intelligente ...