Mamme litigano su Facebook e poi si affrontano a colpi di mestolo fuori da scuola

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2019) Un litigio social tra duesi è tramutato in un vero e proprio duello adida. È quanto successo nel quartiere San Valentino di Cisterna di Latina, in provincia di Roma, come riferisce il Corriere della Sera: tre donne sono state protagoniste di una rissa conclusasi solo grazie all’intervento della polizia. Tutto è iniziato da un diverbio nato sutra due, culminato con accuse e minacce reciproche. Poi, dopo aver accompagnato il figlio a, una di loro ha tentato di investire con la propria auto la “rivale” che, dopo che un piede le è stato schiacciato da una ruota della vettura, ha tiratounda cucina che aveva portato con sé in borsa e le si è scagliata contro, appoggiata anche dalla sorella che era con lei. Niente affatto intimorite, le tre donne si sono azzuffate fino a quando è intervenuta la ...

