Fonte : ilfoglio

(Di lunedì 23 settembre 2019) Sentirsi come un soldato, quindi al fronte, ma al di sopra delle parti. In tempi che sembrano lontanissimi, quando ancora era difficile immaginare quello che sarebbe successo dalle elezioni politiche del 2013 in poi, per non dire di quelle del 2018, Luciana Lamorgese, attuale neo ministro dell’Inter

PillaPaladini : RT @claudiocerasa: Madame Viminale. Luciana Lamorgese, ministro, ex prefetto e incarnazione della linea anti-salviniana, dall’immigrazione… - nonnadedi : RT @claudiocerasa: Madame Viminale. Luciana Lamorgese, ministro, ex prefetto e incarnazione della linea anti-salviniana, dall’immigrazione… - camillonaborre : RT @claudiocerasa: Madame Viminale. Luciana Lamorgese, ministro, ex prefetto e incarnazione della linea anti-salviniana, dall’immigrazione… -