Luché risponde a Inoki definendolo eroinomane | ' Ci parlerò quando lo vedrò da vicino'

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 23 settembre 2019) Nel pomeriggio di sabato 21 settembreNess ha diffuso alcune Instagram Stories in cui si è scagliato pesantemente controe Vale Lambo. Il rapper 39enne, nato ad Ostia ma divenuto poi simbolo del rap di Bologna tra la fine degli anni '90 e l'inizio del nuovo millennio, ha criticato duramente i due rapper campani, asserendo nello specifico che non dovrebbero scrivere canzoni d'amore.Ness ha descritto 'Malammore' dicome il disco italiano peggiore di sempre L'autore di 'Bologna by Night' è arrivato addirittura a definire 'Malammore', penultima fatica discografica di, pubblicata nel 2016, molto apprezzata sia dal pubblico che dalla critica musicale e dalla stampa di settore, come il disco "Più di me... della storia della musica italiana". La notizia e le immagini dihanno ovviamente catalizzato nelle ultime ore le attenzioni degli appassionati di rap ...

xdrat1 : Nitro risponde in freestyle a Luché! Andate sul nostro profilo Instagram per saperne di più! ?? -