La Mattel crea una Barbie in suo onore Ma il cv della scienziata è un falso

(Di lunedì 23 settembre 2019) Si era guadagnata un posto d’accanto all’attivista Rosa Parks e all’artista Frida Kahlo grazie ai suoi meriti ma oggi per, Eleni Antoniadou, 31ennegreca, arriva la doccia fredda: il suo curriculum sarebbe, almeno in parte, un fake.L’unica greca scelta dallaper essere celebrata con una bambolaserie “Sheroes”, dedicata alle grandi donne di ieri e di oggi, avrebbe mentito sulle sue competenze ed esperienze professionali. A riportare la notizia è la BBC.Antoniadou era considerata un’eccellenzamedicina rigenerativa, nella bioingegneria, tanto da essere coinvolta anche nei programmi di addestramento degli astronauti Nasa. Un curriculum stellare che le era valso un omaggio da partecasa produttrice delle, ma che sarebbe stato “gonfiato” ad arte.A denunciare il fatto sono giunti ...

